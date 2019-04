Jagd auf junge Rehe

Die Kreispolizeibehörde Steinfurt und die Kreisjägerschaft Steinfurt weisen in einem gemeinsamen Pressebericht auf die nun stark steigende Gefahr eines Wildunfalls hin. Bis Ende Mai werden 20 und mehr Wildunfälle pro Nacht keine Seltenheit sein. Jürgen Bauland von der Kreispolizeibehörde Steinfurt: „In den frühen Morgenstunden geht es bei fast jedem Notruf in der Einsatzleitstelle um einen Wildunfall“.

Der Grund für diesen jahreszeitlichen Anstieg liegt im Verhalten der Rehe. Die Tiere, die sich im Winter zu größeren Gruppen zusammengeschlossen haben, verteilen sich im Frühjahr auf ihre Sommerreviere. Bei den anstehenden Verteilungskämpfen werden vornehmlich die Jungtiere aus dem vergangenen Jahr in die Randbereiche gedrängt und dabei von den überlegenen Tieren ständig getrieben. Dabei geraten insbesondere die Jährlinge oft auf die Straße – mit den bekannten Folgen.

Die Polizei und die Kreisjägerschaft bitten daher außerorts um eine vorsichtige Fahrweise, und dies nicht nur nachts und während der Dämmerung. „Rechnen Sie auch immer damit, dass einem Tier noch ein weiteres folgt. Sollte es zu einem Wildunfall gekommen sein, sichern sie die Unfallstelle und informieren sie umgehend die Polizei.

Sollte das verunfallte Wild noch weglaufen, dann merken Sie sich möglichst genau die Unfallstelle. Nur so kann der Jäger das verletzte Tier finden und von seinen Leiden erlösen“, empfehlen Kreispolizeibehörde und die Kreisjägerschaft.

Das kürzlich ins Leben gerufene Aktionsbündnis zur Verhinderung von Wildunfällen hat in der Zwischenzeit viele Maßnahmen geplant und zum Teil auch schon umgesetzt, wie die Instandsetzung von Wildschutzzäunen, Aufstellen großflächiger Warntafeln oder Ablenkungen wie beispielsweise mit Hilfe von Lecksteinen aus Salz. Unumgänglich ist aber auch eine verstärkte Bejagung des Rehwildes, besonders der einjährigen Stücke in der Nähe von Straßen. Dabei geht es darum, den Druck aus dem Bestand zu nehmen.

Die Bejagung ist wichtig, da sie nicht nur Einfluss auf die Verkehrssicherheit hat, sondern auch aus Tierschutzsicht bedeutsam ist, denn bei etwa einem Viertel aller Unfälle lebt das verunfallte Tier anschließend noch und schleppt sich nicht selten verletzt von der Unfallstelle, um dann qualvoll zu sterben.

Die Kreisjägerschaft ruft vor diesem Hintergrund die Revierinhaber auf, sich an den kreisweiten Rehwildwochen zu beteiligen, und zwar zuerst in der Zeit vom 1. bis 12. Mai (Mittwoch bis Sonntag). „Wir legen das Hauptaugenmerk auf die Bejagung der einjährigen Rehe, der sogenannten Jährlinge und Schmalrehe, in Straßennähe, bevor gerade diese als Unfallopfer enden“, so Joachim Schnieders, Vorsitzender der Kreisjägerschaft. „Nicht zuletzt lässt sich das wertvolle Wildbret so noch verwerten, im Straßengraben geht das nicht mehr“, ergänzt Joachim Schnieders.

Einen Überblick über die Verteilung der Wildunfälle im Kreisgebiet bietet eine Karte mit den polizeilich registrierten Wildunfällen. „Die Karte ist für uns eine wertvolle Hilfe, wir können damit die besonders unfallträchtigen Strecken identifizieren“, sagt Mark Engelsberg, einer der Obmänner zur Reduzierung der Wildunfälle.

Die Karte soll in Kürze über die Internetseite der unteren Jagdbehörde des Kreises Steinfurt abrufbar sei.