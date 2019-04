Der Bagno-Kulturkreis kommt auch in seiner 24. Spielzeit seinem Anspruch nach, dem Publikum in der Steinfurter Konzertgalerie ein Programm zu bieten, das nicht nur von erstklassigen Künstlern gestaltet wird, sondern insbesondere auch auf die einzigartige Akustik und die intime Atmosphäre dieses ältesten, frei stehenden Konzertsaales in Europa zugeschnitten ist. „Wir wollen kein Museumsprogramm“, hat Prof. Dr. Matthias Schröder am Montag bei der Vorstellung der Konzertreihen für die Zeit von August 2019 bis Juni 2020 erklärt. Dem Künstlerischen Leiter geht es vielmehr um Authentizität und darum feinste, für das Münsterland exklusive Hörerlebnisse zu schaffen. Die fast immer ausverkaufte Spielstätte und die weiterhin ungebrochene große Nachfrage nach Karten bestätigt die Veranstalter in ihrem Bestreben, sich vom sogenannten Mainstream in der Klassikszene abzusetzen. „Es gibt“, so fügte Kulturkreis-Vorsitzender Josef Schwermann an, „mittlerweile auch eine ganze Reihe von Künstlern, die aufgrund der Einzigartigkeit des Raumes unbedingt nach Steinfurt zurückkehren wollen.“ Dazu zählt unter anderem die weltberühmte Pianistin Elisabeth Leonskaja. Die in Tiflis geborene Wahlwienerin gehört zu den absoluten Stars der Klassikszene und tritt als „Legende im Bagno“ nach 2013 zum zweiten Mal dort Ende Oktober auf.

An der bewährten Programmstruktur ändert sich auch in der neuen Saison nichts. Fünf Konzerte der Meisterserie A, fünf Konzerte der Meisterserie B, fünf Sonderkonzerte bilden das Gerüst. Hinzu kommt das Abonnement „Musikerlebnis Bagno-Falkenhof“. Die Kooperation mit der Stadt Rheine hat sich mittlerweile etabliert.

Mit einer Premiere im Fürstlichen Park wird die Meisterserie A eröffnet. Mit dem Kammerchor Stuttgart unter der Leitung von Frieder Bernius gestaltet erstmals ein Chor einen kompletten Konzertabend im Bagno. Das gefeierte „Rus-Quartett“ aus Moskau sowie Querflötist Primin Gehl mit dem ebenfalls erstmals in Steinfurt auftretenden Bayerischen Kammerorchester sorgt der Kulturkreis für weitere Klangfarben. Einen ebenfalls außergewöhnlichen Abend verspricht der Auftritt von Countertenor Valer Sabadus mit seiner glasklaren und androgynen Stimme. Begleitet wird Sabadus vom Residenzorchester „L’arte del mondo“. Schröder dazu: „Als wir das Angebot bekommen haben, mussten wir sofort zuschlagen.“

Die ebenfalls hochkarätig besetzten Meisterserie B wird von Erik Bosgraaf (Flöte) und dem Ensemble Cordevento eröffnet. Die befreundeten Ingolf Turban (Violine) und Michael Endres (Klavier) haben bereits im Bagno als Solokünstler konzertiert und sich nun für einen Auftritt in Steinfurt zu einem Kammermusikduo zusammengeschlossen. Ebenfalls vereint im Phaeton Trio haben sich Florian Uhlig (Klavier), Friedemann Eichhorn (Violine) und Peter Hörr (Violoncello) drei große Künstler der Klassikzunft. Zusammen mit „L’arte del mondo“ soll Ödön Ràcz, Solo-Kontrabassist der Wiener Philharmoniker, für einen weiteres Hörerlebnis sorgen. Schließlich sorgt Chopin-Spezialist Pietro de Maria mit seinem Piano-Programm für Virtuosität „rund um Frédéric“.

Das Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“ nehmen Mirijam Contzen (Violine) und Tobias Bredohl (Klavier) zum Anlass, unter dem Motto „NeuYes Bauhaus“ Klassiker der Moderne aus der Bauhaus-Ära vorzustellen. Der aus dem Münchener „Tatort“ bekannte Schauspieler Udo Wachtveitl wird mit dem Gitarrenduo Christian Gruber & Peter Maklar den Roman „Eine Geschichte der Welt in neun Gitarren“ vorstellen. Mit zwei weltberühmten Solisten, dem Trompeter Reinhold Friedrich und der Sängerin Nuria Rial, sowie dem Händelfestspielorchester Halle gibt es weitere „Legenden im Bagno“. Das große Saisonfinale, die „Summertime im Bagno“ von Jazz, Bossa Nova bis zum Tango, gestaltet das Stefan Grasse Quartett.