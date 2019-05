Angenehme Sommerfrische

Es hat an nichts gefehlt. Fantastisches Wetter, fröhliche Stimmung, glückliche Familien mit Kindern, spannende Kunstaktionen und zufriedene Marktbeschicker. Kunsthaus-Leiterin Gerd Andersen und Andrea Ennen, im Kloster Gravenhorst fürs Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, waren rund um zufrieden. Auch der jüngste Marktzauber in den historischen Gemäuern hat wieder zahlreiche Besucher aus nah und fern nach Hörstel gelockt. So viele, dass es, wie Andersen am Montag bilanzierte, die Erwartungen noch einmal weit übertroffen hat. „Das ist eigentlich nicht mehr zu toppen“, freute sich Andersen über die Resonanz, gab aber auch ein wenig zu bedenken, dass man organisatorisch mittlerweile fast an die Grenzen stößt.

Bei all dem bunten Treiben und Trubel an den Ständen der über 60 Aussteller hat sich der erstmals in die Veranstaltung einbezogene Kloster-Innenhof als ein toller Rückzugsort erwiesen. Das habe die Verweildauer und Aufenthaltsqualität noch einmal gesteigert und eine entspannte Atmosphäre geschaffen, die vielleicht dieser wohltuenden Sommerfrische entspricht, als es Mitte des 19. Jahrhunderts auf den Terrassen des alten „Café Meyer“ in Hörstel unter bunten Sonnenschirmen Maibowle, Limonade und Florentiner mit Kakao gab. Andersen: „Da können wir gerne noch weitermachen.“

„Marktzauber“ am DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel 1/11 Impressionen vom „Marktzauber“ in Gravenhorst Foto: Kreis Steinfurt/Böing

Programm und Angebote waren, wie von den Veranstaltern versprochen, wieder vielseitig. Die Mischung und das einzigartige Ambiente machen den besonderen Reiz des Marktzaubers aus: Kunstausstellungen und Gartenkunst, die die Neugier und die Lust aufs Mitmachen weckten, Stände, die Kunsthandwerkliches, selbst Gemachtes und regionale Produkte anboten, sowie Heimatfreunde, die altes Handwerk demonstrierten. Es wurde Eisen geschmiedet, Wolle gesponnen, Körbe geflochten und Seile gedreht. Zur Unterhaltung gab es Musik mit plattdeutschen Texten von „Strauhspier“ sowie jazzige Klänge der Big Band der Musikschule Ibbenbüren, tolle Jonglage und virtuos-witzige Gaukelei, dazu Infos über Nachhaltigkeit, Diversität und Ökologie.

Im Künstlerdorf wurden die Projektstipendien KunstKommunikation „Einst war jetzt“ von Claudia Antonius und Jörg Jozwiak, „PRESERVED//Grünkohl Gravenhorst“ von Swaantje Güntzel und Jan Philip Scheibe, „Sonne.Mond.Wasser“ von Andi Brauneis in einer Diskussionsrunde mit Landrat Dr. Klaus Effing vorgestellt und Hintergründe der Aktionen erklärt.

Großen Anklang fand der kurzweilige Workshop Hutzauber gefunden, wo sich viele kleine Besucher eine Sommerkopfbedeckung gebastelt haben, der bei dem Wetter bestens zum Einsatz kam. Im „Wind-und Wassermühlenpark“ kam das Spiel mit den Elementen bei den Temperaturen ebenfalls gerade recht. Und die Kleinsten richteten in der Puppenstube ihr Traumzimmer ein.

Irgendwie alles idyllisch und von großer Leichtigkeit: Eine Sommerfrische Gravenhorst.