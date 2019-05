Eine Allianz für Fließgewässer

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) verlangt die ökologische Umgestaltung der Fließgewässer in den Mitgliedsstaaten bis zum Jahr 2027. Ziel ist es, die Gewässergüte und -struktur deutlich zu verbessern. Im Kreis Steinfurt erfolgt die Umsetzung der Richtlinien auf Basis einer zwischen Landwirtschaft und Umweltverwaltung geschlossenen Vereinbarung, dem Fließgewässerentwicklungsprogramm (FEP). Es ist von der Naturschutzstiftung Kreis Steinfurt, dem Kreis Steinfurt und dem WLV-Kreisverband Steinfurt entwickelt worden. Das haben die Vertreter der Umweltverwaltungen, von 28 Wasser- und Bodenverbänden im Kreis Steinfurt und des WLV-Kreisverbandes Steinfurt jetzt in einem „Gemeinsamen Verständnis zur ökologischen Gewässerentwicklung“ mit ihrer Unterschrift im Grünen Zentrum in Saerbeck bestätigt.

Foto: Marlies Grüter

Zahlreiche kleine und größere Wasserläufe im Kreisgebiet sind entsprechend der WRRL als „berichtspflichtige Gewässer“ eingestuft. Insgesamt 670 Kilometer Bäche und Flüsse mit oftmals sehr schwachem Gefälle sind es, die entweder der Ems, der Vechte oder der Hase zufließen. Doch bevor sie dort ankommen, erfüllen sie wichtige Funktionen: Sie sorgen dafür, dass Niederschlagswasser aus den Städten und Dörfern abfließen kann, sie sollen gewährleisten, dass landwirtschaftliche Nutzflächen entwässert werden, und mehr noch: Sie sind bedeutende Lebensadern nicht nur für die Fließgewässerarten selbst, sondern auch für die Flora und Fauna an Land.

„Die Umweltverwaltungen unterstützen die Initiative zur ökologischen Gewässerentwicklung“, so unisono Günter Heinrichsmeier , Hauptdezernent für Wasserwirtschaft bei der Bezirksregierung in Münster, und Franz Niederau, Bau- und Umweltdezernent des Kreises. „Das geplante Vorgehen zeigt eine hohe Bereitschaft der Wasserverbände, ihrer Verpflichtung nachzukommen“, betonten Heinrichsmeier und Niederau bei dem Treffen.

Um sicherzustellen, dass die Maßnahmen wie Gewässeraufweitungen, die Beseitigung von Querbauwerken und die Anlage von Gewässerrandstreifen dazu beitragen, dass der ökologische Zustand der Gewässer verbessert wird, ist ein begleitendes Monitoring vorgesehen. Niederau, der zugleich auch Kuratoriumsvorsitzender der Naturschutzstiftung des Kreises ist, weist darauf hin, dass die Naturschutzstiftung eigens einen Schwerpunkt in der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen an die berichtspflichtigen Gewässer gelegt habe und die daraus resultierenden Einnahmen aus dem Verkauf von Ökopunkten für Projekte nach dem FEP zur Verfügung stelle.

„Wir sind überzeugt, dass es neben dem Gewässerschutz mit dem FEP auch in besonders guter Weise möglich ist, den Vorgaben des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes zum Biotopverbund nachzukommen“, unterstreicht Johann Prümers, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Wasser- und Bodenverbände im Kreis Steinfurt.

„Im Regionalplan Münsterland sind entlang der Gewässer Bereiche zum Schutz der Natur ausgewiesen. Bei Umsetzung des FEP an den berichtspflichtigen Gewässern sind aus unserer Schutzfestsetzungen bei der künftigen Landschaftsplanung im Kreis Steinfurt nicht mehr erforderlich“, so Albert Rohlmann, Vorsitzender des WLV-Kreisverbandes Steinfurt.

Angestrebt ist im Kreis Steinfurt die flächendeckende Umsetzung der WRRL mit dem FEP bis zum Jahr 2027.