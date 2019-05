Motive und Vorstellungen der Besucher waren, so berichten die Veranstalter, recht unterschiedlich: Der Veterinär mit Migrationshintergrund und sprachlichen Defiziten war ebenso dort wie die ehemalige Verkäuferin, die nach schlechten Erfahrungen in der Branche nach einem alternativen Job sucht oder die alleinerziehende Mutter, die aufgrund ihrer familiären Situation für sich nur geringe Beschäftigungsmöglichkeiten sieht, die Hoffnung darauf aber dennoch nicht aufgegeben hat.

Über 21 Bildungsträger warben für ihre Maßnahmen. Die Besucher erhielten Einblicke in die unterschiedlichsten Branchen. „Alle waren vom Konzept des direkten Austausches überzeugt. Hemmschwellen oder Bedenken der Besucher konnten so unmittelbar ausgeräumt werden“, zog Jobcenter-Mitarbeiterin Aurelia Steinigeweg, verantwortlich für die Messeorganisation, Bilanz. Ulrich Lueg, Regionalleiter der Gesellschaft für Berufsförderung und Ausbildung aus Münster, fügte an: „Wir haben intensive Gespräche mit Interessierten geführt. Sie informierten sich über Berufssprachkurse und Sicherheitsfachkraft- sowie Coachingangebote.“ Andere Bildungsträger konnten bereits Besucher für Eignungsfeststellungen oder Maßnahmen gewinnen.

Thomas Ostholthoff, Vorstand des Jobcenters, erklärte: „Der große Andrang zeigt, wie motiviert viele Menschen im Leistungsbezug bei der Suche nach Arbeit sind.“ Mehr als zehn Prozent hätten sich direkt für eine Weiterbildung entschieden.