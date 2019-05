An sechs Standorten im Kreis Steinfurt wird Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Eltern Unterstützung durch Erziehungs- und Familienberatungsstellen angeboten. Träger sind die Caritas (in Emsdetten, Greven, Rheine und Ibbenbüren) und die Diakonie (in Lengerich und Steinfurt). Trotz der rund 4500 Beratungsfälle im Jahr 2018 und annähernd 10 500 in die Beratung einbezogenen Personen liegen zwischen einer Anmeldung und dem ersten Kontakt in der Regel nur 14 Tage. Ein guter Wert, wie die Leiter der Einrichtungen meinen. Sie haben eine Bilanz ihrer Arbeit für den Kreis Steinfurt gezogen.

Jedem Ratsuchenden soll möglichst umgehend ein Gespräch angeboten werden, wenn es gekracht hat, sich das Leben im Kreis zu drehen scheint, wenn sich beispielsweise Wege trennen, die Balance verloren geht, der Alltag nicht mehr bewältigt werden kann oder der Draht zu den Kindern verloren geht. Kompetente Fachkräfte bieten ihre Hilfe an – kostenfrei und unabhängig von der Konfessionszugehörigkeit. Wichtig auch: Die Berater unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. Daten und Informationen werden vertraulich behandelt.

Um einen ersten Kontakt herzustellen, ist lediglich ein Anruf erforderlich. Über ein geschütztes Webmail-System ist es mittlerweile auch möglich, die Beratungsstellen anonym zu erreichen. In der Regel soll eine erste Antwort innerhalb von zwei bis vier Werktagen folgen. Den Beratungsstellen ist es wichtig, dass das Angebot so niedrigschwellig wie möglich gehalten wird.

Die Anmeldegründe sind ganz unterschiedlich. Wie die Beratungsstellen berichten, spielen neben Fragen rund um Erziehung und Erziehungsverhalten (unter anderem Schlafprobleme bei Säuglingen, Trotzverhalten, konsequente Erziehung, Pubertätskonflikte) beispielsweise auch Probleme im schulischen Bereich (Schulunlust, Mobbing), emotionale Krisen (Stimmungsschwankungen, Selbstwertprobleme), familiäre Konflikte und die Trennung der Eltern eine Rolle.

Zunehmend ist auch der Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen ein Thema, weshalb sich die Beratungsstellen auch mit neuen Entwicklungen beschäftigen. „Viele Eltern berichten, ihre Kinder würden das eigene Zimmer kaum noch verlassen, lägen auf dem Sofa und guckten YouTube-Videos oder spielten Spiele, die sie sich aus den jeweiligen App-Stores heruntergeladen haben“, erklärt Tobias Bendfeld von der Beratungsstelle in Steinfurt. Freizeitaktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände würden immer weniger stattfinden. Fordere man die Kinder dann auf, Aktivitäten auf dem Smartphone oder der Spielkonsole zu beenden, wäre Streit oftmals die Folge.

Die Erziehungs- und Familienberatungsstellen im Kreis Steinfurt bieten deshalb jetzt auch eine Beratung zum Umgang mit Medien an.