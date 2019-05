Bewegung macht Kinder stärker

Aufstehen, rennen, wippen, krabbeln, toben, Treppen steigen, Roller fahren, Bauklötze stapeln, über Mauern balancieren, Rad schlagen, auch Zähne putzen oder Schuhe anziehen – das alles und noch viel mehr ist nur durch und mit Bewegung möglich. Und weil Spiel und Sport für die motorische, die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung so wichtig sind, gibt es das Kibaz: das Kinderbewegungsabzeichen. Vor fünf Jahren in NRW eingeführt und erstmals im April 2014 in Steinfurt landesweit vorgestellt, hat sich dieses praxiserprobte Projekt, Kinder an sportliche Bewegungsabläufe heranzuführen, mittlerweile etabliert. 18 000 Mädchen und Jungen haben 2018 das Kibaz bereits bekommen. Allein 2400 davon, das sind mehr als 13 Prozent, kommen aus dem Kreis Steinfurt. „Eine echte Erfolgsgeschichte“, davon sind die Sportjugend NRW, der Kreissportbund Steinfurt und die vielen Partner in den Vereinen, Schulen und Kindergärten überzeugt. Das Kibaz sei ein Instrument, Persönlichkeit zu entfalten.

5 Jahre Kibaz im Kreis Steinfurt 1/25 Impressionen von der Geburtstagsfeier „Fünf Jahre Kibaz“ in den Technischen Schulen Steinfurt Foto: Drunkenmölle

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens war Steinfurt am Freitag ein weiteres Mal Mittelpunkt der Kibaz-Bewegung. Rund 90 Mädchen und Jungen aus vier Kitas, einer Grundschule und einer Förderschule waren in die Halle der Technischen Schulen gekommen, um, begleitet von Schülern des örtlichen Hermann-Emanuel-Berufskollegs, einen Parcours von zehn Stationen zu durchlaufen. Weil Entwicklung und Können bei den kleinen Teilnehmern so unterschiedlich sind, sind die Aufgaben so formuliert, dass sie sowohl für Drei- als auch Sechsjährige eine Herausforderung darstellen. Da werden nicht nur Geschick, Koordinationsvermögen, sondern immer wieder Teamgeist, Körperspannung, etwas Mut und ganz viel Köpfchen gefordert, sich selbst, seine Vorlieben, Stärken und Talente zu entdecken – und manchmal auch an eigene Grenzen zu kommen.

„Nicht die Leistung, sondern der Spaß zählt“, machte Martina Rathmann, zuständige Referentin und Kibaz-Fachfrau beim KSB , einen ganz wichtigen Grundsatz deutlich. Kibaz soll immer wieder für kleine Glücksmomente sorgen und persönliche Erfolge ohne jeden Druck ermöglichen.

Jens Wortmann, Vorsitzender der Sportjugend NRW, war eigens nach Steinfurt gekommen, um mit dem KSB-Vorstand Uli Fischer und Stefan Kipp, Tilman Fuchs als zuständigem Dezernenten des Kreises Steinfurt sowie Kita-, Schul- und Vereinsvertretern noch einmal deutlich zu machen, dass der Erfolg des Projekts insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass es nur in Verantwortung eines Sportvereins in Kitas und Schulen angeboten wird. Es helfe den Vereinen, ihre Angebote zu erweitern und ihr Profil im frühkindlichen Bereich zu schärfen. Der Aufwand sei überschaubar, die Durchführung an keinen Ort gebunden.

Darüber hinaus sei das Kibaz ein guter Anlass, mit Eltern in Kontakt zu treten und für Vereinsangebote zu werben, wobei sich die Kibaz-Partner durchaus mehr Unterstützung durch die Eltern wünschen: „Nur bewegte Eltern haben auch bewegte Kinder.“

Alle Beteiligten bestätigten, wie groß der Gewinn und wie bereichernd Kibaz ist. Der Appell: Die Sache muss fortgesetzt werden. Der KSB sicherte seine Unterstützung zu.