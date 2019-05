„Menschen bewegen“ ist der erste Aktionstag am 16. Juni (Sonntag) überschrieben, zu dem der VdK-Kreisverband Steinfurt einlädt. Die Veranstaltung findet ab 11 Uhr auf dem Gelände der Firma Reha Team und der Evangelischen Jugendhilfe an der Goldstraße in Burgsteinfurt statt. Das Motto verweist auf die verschiedenen Möglichkeiten, Menschen mit und ohne Behinderung zu unterstützen, mobiler zu werden und Barrieren zu überwinden. Auch wird das Thema Inklusion eine Rolle spielen. Ein buntes Programm wird von verschiedenen VdK-Ortsverbänden und Mitarbeitern des Verbandes der Sanitätshäuser in Deutschland gestaltet. Es besteht unter anderm die Möglichkeit, Probefahrten zu unternehmen, seine Fitness zu testen oder Infos zu bekommen, den Alltag besser bewältigen zu können. Dazu stehen Mitarbeiter des VdK , Mitglieder des neuen Inklusionsbeirates des Kreises und verschiedener Partnerorganisationen des Vdk (Volksbund Kriegsgräberfürsorge, Parkinson-Forum, Jubi Nordwalde, „Lernen fördern“) zur Verfügung. Ebenfalls geöffnet ist die Möbelbörse der Jugendhilfe in unmittelbarer Nachbarschaft der Veranstaltungsorte.

Zum Thema Der VdK nimmt noch Anregungen für diese Veranstaltungen per E-Mail an kv@vdk-steinfurt. de oder ' 0 54 51/24 03 entgegen. ...