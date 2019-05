Bildungschance „Geh Deinen Weg“

In dem Stipendienprogramm „Geh deinen Weg“, in dem Tischner mitarbeitet, werden junge talentierte Menschen mit Migrationshintergrund auf ihrem Weg in die Berufswelt begleitet. Es werden dort vor allem jene Menschen mit Migrationshintergrund angesprochen, die in Deutschland „angekommen“ und „erfolgreich“ sind und damit belegen, dass und wie Integration gelingen kann.

Über diese Arbeit hat sich Tischner mit dem Stiftungsvorsitzenden und ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff am Rande des Festaktes „70 Jahre Grundgesetz“ ausgetauscht, zu dem der KH-Chef nach Berlin eingeladen war. Im Verlauf der Veranstaltung, an der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilgenommen hat, ist die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer mit dem Integrationspreis „Talisman“ ausgezeichnet worden (wir berichteten). Tischner ist der 97-Jährigen begegnet und war, so schildert er seine Eindrücke, tief beeindruckt von ihrer Persönlichkeit.

Christian Wullff hat dem „Mann vom Handwerk aus dem Münsterland“, an den er sich aus vorherigen Begegnungen gut erinnern konnte, ausdrücklich ermuntert, talentierte junge Menschen aus dem Handwerk mit abgeschlossener Berufsausbildung und einem Migrationshintergrund für ein Stipendium vorzuschlagen. Dieser Anregung kommt Tischner jetzt nach. Er ruft Interessenten jetzt dazu auf, sich beim ihm zu melden – am besten per E-Mail an frank.tischner @kh-st-waf.de.