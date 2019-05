Blitzerkiste soll Druck auf Raser erhöhen

Weil zu hohe Geschwindigkeit weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr zählt, erhöht der Kreis Steinfurt den Überwachungsdruck auf Raser. Kreisdirektor Dr. Martin Sommer hat den Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung darüber informiert, dass die Straßenverkehrsbehörde eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage angemietet hat. Sie lässt sich auch abseits der mittlerweile über 300 Messstellen im Kreisgebiet an nahezu jedem Ort gegen Temposünder einsetzen.

Das tonnenschwere Gerät ist auf einem Anhänger verbaut, der sich für den Messbetrieb vollständig auf dem Boden absenken rund um die Uhr ohne Personal betreiben lässt. Die sensible Technik ist durch eine Panzerung und Alarmsysteme gegen Vandalismus geschützt. Ein Versetzen oder gar Abtransport ist äußerst schwer, sagt der Hersteller.

Ein integriertes Modem ermöglicht es dem Straßenverkehrsamt, drahtlos auf die Messdaten zuzugreifen. Geschulte Mitarbeiter sorgen dort dafür, dass die Kameras aktiviert, die Fotos ausgewertet und Verstöße gerichtsfest dokumentiert werden.

20 000 Euro kostet die Ausleihe dieser Blitzerkiste im Monat. Sommer machte klar, dass die Ausgaben für die Anlage (inklusive Aufstellen, Wartung und Versicherung durch den Vermieter) von den Verwarnungs- und Bußgeldern gedeckt werden. Durchschnittlich hat der Kreis Steinfurt in den vergangenen Jahren etwa 3,6 Millionen Euro von Temposündern kassiert.

Um nicht den Eindruck zu erwecken, der Kreis wolle die Verkehrsteilnehmer lediglich abzocken, forderte CDU-Fraktionschef Wilfried Grunendahl ein klares Konzept, nach welchen Regeln der Anhänger wo aufgestellt werden soll. Sommer macht in diesem Zusammenhang unmissverständlich deutlich, dass es nicht darum gehe, neue Einnahmequellen zu schaffen. Vielmehr sei es Ziel der Ordnungsbehörde, des Straßenverkehrsamtes und der Polizei, Raser aus dem Verkehr zu ziehen und die Sicherheit auf den Straße in der Region zu erhöhen. Unfälle, die auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen sind, würden sehr oft schwere Folgen für die Beteiligten haben. Verstöße sollen konsequent geahndet werden. Temposündern drohen nicht nur saftige Geldstraßen, sondern auch Punkte in Flensburg oder gar Führerschein­entzug.

Die mobile Messanlage soll zunächst für ein Jahr gemietet und in Absprache mit den Städten und Gemeinden sowie der Polizei eingesetzt werden. Ausschreibung und Auftragsvergabe sind als Geschäft der laufenden Verwaltung bereits erfolgt. Ein anschließendes Leasing wird nicht ausgeschlossen. Die reinen Anschaffungskosten bezifferte Sommer mit etwa 150 000 bis 180 000 Euro.

Einsatzorte können neben Punkten, wo sich Unfälle häufen, auch Bereiche sein, wo Tempolimits auffällig hoch und häufig überschritten werden. Schwerpunktmessungen könnten beispielsweise vor Schulen, Kindergärten oder anderen sozialen Einrichtungen, in Wohngebieten und Tempo-30-Zonen durchgeführt werden, nannte der Ordnungsdezernent Beispiele für Einsatzorte.

Darüber hinaus ist im nicht-öffentlichen Teil der Kreisausschusssitzung auch dafür gestimmt worden, Ersatz für die beiden Kfz zu schaffen, die der Kreis für die Geschwindigkeitsüberwachung einsetzt. Moderne Messtechnik die überalterte Radar-Ausrüstung ersetzen und auch dort dazu beitragen, dass die Regeln im Verkehr beachtete werden.