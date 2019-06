Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) vergibt seinen mit 3100 Euro dotierten Preis für westfälische Landeskunde in diesem Jahr an Dr. Christof Spannhoff . LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger wird dem Landeshistoriker aus Lienen die Auszeichnung am Mittwoch (5. Juni) im Kulturspeicher in Ibbenbüren-Dörenthe überreichen. Die Laudatio hält Prof. Dr. Werner Freitag vom Historischen Seminar der Universität Münster. Anschließend stellt Spannhoff in dem Vortrag „Vor Kaysers Caroli Magni Zeiten schon lengst mächtige und weitberühmte Herren gewesen“ seine Überlegungen zum Ursprungsmythos der Grafen von Tecklenburg vor.