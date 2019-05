Im Verlauf seiner Visitationen im Dekanat Steinfurt hat sich Weihbischof Dr. Christoph Hegge zusammen mit Dechant Ulrich Schulte Eistrup auch mit Landrat Dr. Klaus Effing und Kreisdirektor Dr. Martin Sommer getroffen. Die Themen, so berichtet die Bischöfliche Pressestelle, waren vielfältig. Unter anderem ging es um die Europawahl und darum, dass sich viele junge Wähler von den Traditionsparteien verabschiedet hätten. Eine ähnliche Tendenz habe Hegge im kirchlichen Umfeld beobachtet: „Die jungen Menschen kehren den traditionellen Formen des kirchlichen Lebens immer mehr den Rücken zu.“

Auch über die „Friday-for-Future-Bewegung“, die Lage am Arbeitsmarkt und die Situation der Flüchtlinge wurde gesprochen. Ebenso spielten die Veränderungen beim Kinderbildungsgesetz eine Rolle. „Diese Neuregelung wird den freien Trägern nicht gerecht“, merkte Hegge an. Die Kirche im Bistum Münster unterhalte immerhin 630 Kindergärten.

Den Start der „praxisintegrierten Ausbildung“ für Erzieher auch in kirchlichen Einrichtungen begrüßte Schulte Eistrup. „Allerdings steht das niedrige Gehalt der Fachkräfte in keinem Verhältnis zu ihrer Verantwortung“, merkte Hegge an.