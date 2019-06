Prachtvolle Anlagen und grüne Oasen stehen am Pfingstwochenende für Natur- und Gartenfreunde, Ausflügler und Erholungssuchende offen, um die Schönheit der Natur zu teilen, Erfahrungen und Wissen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen oder einfach nur die Beschaulichkeit und Stille zu genießen. Zum mittlerweile 20. Mal veranstaltet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) dann den „Tag der Gärten und Parks“. Fast 100 Anlagen, darunter die Hälfte in privater Hand, beteiligen sich an der Aktion. Im Kreis Steinfurt gibt es offene Gartenpforten in Ibbenbüren, Westerkappeln, Rheine, Dreierwalde und Wettringen.

Hier hochkarätige Kunst, dort heilende Klosterpflanzen, bäuerliche Kräuterbeete oder weitläufige Anlagen. Immer aber ist das Gespür für viel Liebe zum Grün erlebbar. Die Besucher sind eingeladen, auf Entdeckungsreise zu gehen und sich von den „Gartengeheimnissen“, wie der diesjährige Offene-Gärten-Tag überschrieben ist, inspirieren zu lassen.

Dabei wird an vielen Stellen auch deutlich, wie sich die Gartenkultur in den vergangenen Jahren verändert, wie naturnahes Gärtner einen immer größeren Stellenwert erlangt hat. Die Bedeutung des Gartens als Ort der Ruhe und Erholung hat ebenso zugenommen wie das Bewusstsein, etwas für den Erhalt von Flora und Fauna zu tun. Der alarmierende Rückgang der Insekten sorgt zurzeit auch dafür, sich für Biodiversität vor der eigenen Haustür einzusetzen.

„Ein Besuch lohnt sich“, davon sind Martin und Beate Linnenschmidt überzeugt, die ihren 750 Quadratmeter großen Stauden- und Sammlergarten in Rheine am Sonntag öffnen. Es gibt aber auch Bauern-, Rosen-, Romantik- und Naturgärten von 200 bis drei Hektar Größe, die besichtigt werden können. „Jeder Garten“, so Linnenschmidt, „ist einzigartig, ein Spiegel der Persönlichkeit.“

Alle teilnehmenden öffentlichen Parks bieten Führungen oder andere Veranstaltungen an. Sie sind zumeist am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Weiterführende Informationen zu den teilnehmenden Gärten und Parks gibt es online.