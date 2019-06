Wechsel in der Geschäftsführung der Westfälisch-Lippischen Mühlenvereinigung. Auf der Mitgliederversammlung in Ennigerloh ist Johann Nefigmann, Mitglied im Förderkreis Hollicher Mühle in Burgsteinfurt, zum neuen Geschäftsführer gewählt worden. Landrat Dr. Klaus Effing, 1. Vorsitzender des Vereins, hat den Mitgliedern diesen Vorschlag gemacht. Willi Niemann , der das Geschäftsführeramt zwei Jahrzehnte ausgeübt hat, stellt sich nicht erneut zur Wahl. Nefigmann, bisher Schatzmeister des Mühlen-Vereins, wurde einstimmig gewählt.

In der Vereinigung sind über 100 Mitglieder, Mühlenfreunde in Westfalen Lippe, organisiert. Sie setzen sich für den Erhalt von Wasser- und Windmühlen in der Region ein. Dachorganisation der Landesvereine ist die DGM-Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung.

Am kommenden Pfingstwochenende sind wiederum eine Vielzahl der technischen Denkmäler geöffnet. Dann wird der „Deutsche Mühlentag“ begangen. Die Bevölkerung ist eingeladen, traditionelles Müllerhandwerk und funktionsfähige Mühlen mit Wind- oder Wasserantrieb zu erleben. Wer, wann und wo geöffnet hat, ist online im Internet zu erfahren.