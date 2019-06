Menschen, die Gold wert sind

Das, was im Empfehlungsschreiben für Celine Weitkamp aus Ochtrup kurz und knapp auf den Punkt gebracht worden ist, lässt sich hundertprozentig so auch auf Christa Beckwermert aus Emsdetten, Michael Brix aus Lengerich-Hohne, Jens Kösters aus Burgsteinfurt, Helga Linnenschmidt aus Hörstel sowie Joachim Lunow aus Lienen übertragen: „Sie sind Gold wert.“ Gold, das oftmals nur im Verborgenen glänzt und Gold, dessen ideeller Wert mancherorts kaum geschätzt wird.

Aus diesem Grund hat der Kreis Steinfurt den Preis für „Stille Helfer“ geschaffen. Er soll denjenigen Bürgern Anerkennung und Respekt ausdrücken, die mit ihrem freiwilligen Dienst dazu beitragen, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft funktioniert, Werte und Orientierung vermittelt werden sowie Integration gelingt.

Preisverleihung „Stille Helfer 2019“ im Kreis Steinfurt 1/25 Auszeichnung „Stille Helfer 2019“ des Kreises Steinfurt im Sportpark TV Jahn Rheine Foto: Drunkenmölle

Sechs Frauen und Männer sind in diesem Jahr ausgewählt worden. Sie sind allesamt im Sport aktiv. „Woche für Woche, Jahr für Jahr“, wie Dr. Klaus Effing zu Beginn der Feierstunde im Sportpark des TV Jahn am Montagabend in Rheine die Leistungen des Sextetts würdigte. „Uns ist absolut bewusst, was Sie und all die anderen Ehrenamtlichen leisten“, hob der Steinfurter Landrat die zentrale Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für das Zusammenleben hervor.

Gastgeber Stefan Gude, Präsident des TV Jahn, verglich die Arbeit der Preisträger mit einer Uhr. Deren Werk funktioniere nur dann, wenn alle Räder und Federn im Gehäuseinneren störungsfrei ineinander greifen. Schon der Ausfall eines kleines Teils bedeute kompletten Stillstand.

„Sportvereine könnten ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, wenn sie nicht auf Freiwillige zurückgreifen – auf verlässliche Menschen wie Sie es sind“, sagte Effing weiter. Dabei gehe es nicht nur darum, sportliche Ziele zu erreichen, sondern auch darum, das Miteinander zu fördern.

51 Vorschläge waren in der Stabsstelle des Landrates eingegangen. Sechs sind am Ende von der mit Landrat Effing, Sonja Bruns (Schul- und Kulturamt), Silke Stockmeier und Uli Fischer (Kreissportbund) besetzten Jury ausgewählt worden. Bei dem Engagement, was zum Teil sogar seit Jahrzehnten gezeigt werde, hätten eigentlich alle einen Preis verdient, sagte Effing. Es sei schwer gefallen, eine Auswahl zu treffen.

Alle Preisträger, so wurde während der kleinen Laudation deutlich, sind Vorbilder: Ob Christa Beckwermert vom TV Emsdetten, Michael Brix im TV Hohne, Jens Kösters vom Breitensport Burgsteinfurt, Helga Linnenschmidt von der Burggarde Bevergern 1987, Joachim Lunow vom SW Lienen oder Celine Weitkamp von der Arminia Ochtrup, allen gemein ist, dass sie mit Herz und Hand dabei sind, dass sie Verantwortung übernehmen, dass man großes Vertrauen zu ihnen hat, dass sie fürsorglich sind, dass sie sich stillschweigend um so viele kleine und große Dinge in ihren Vereine kümmern, ohne daraus viel Aufhebens zu machen. Ob sie Vorstandsarbeit leisten, den Trainingsablauf, Wettkämpfe, Ferienfreizeiten, Übungsleiterfortbildungen organisieren, zu Integration von Flüchtlingen beitragen, Kostüme schneidern beim Bau von Streetsoccer-Plätzen mithelfen, Effings Dank war groß: „Es ist gut, dass es Sie gibt.“ Stille Helfer, die Gold wert sind.