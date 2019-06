Nach zahlreichen Neuzugängen in den vergangenen vier Jahren, in denen Kristian Niemann , Bildhauer aus Saerbeck, die Geschicke des Welbergener Kreises als Vorsitzender leitete, hat an der Spitze der Vereinigung ein Wechsel stattgefunden. Im Verlauf der Hauptversammlung am Montag hat Michael Lohmann , Fotograf aus Borghorst, die Nachfolge von Niemann angetreten. Unterstützt wird er zukünftig von der Keramikkünstlerin Silke Wellmeier aus Tecklenburg sowie der Künstlerin und Kunstpädagogin Irmgard Sabelus aus Rheine. Neue Gesichter und frischen Wind bedeutet diese Wahl auch für das Jubiläum im nächsten Jahr, wenn der Welbergener Kreis sein 50-jähriges Bestehen im März und April im Rahmen einer Ausstellung im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst feiert.

Der Welbergener Kreis als Zusammenschluss Bildender Künstler aus der Region gilt als eine starke Einflussgröße im kulturellen Leben des Kreises und darüber hinaus. Er vernetzt unterschiedliches Denken und facettenreiche Kunststile. „Die Mitglieder eint ihr Tätigsein als Überzeugungstäter im Namen der Kunst und der Kultur“, beschreibt die Vereinigung, was sie zusammenhält und antreibt.

Einen Eindruck vom Schaffen können Kunstinteressierte in der Ausstellung „OBEN/UNTEN“ gewinnen. Sie wird am 7. Juli (Sonntag) um 11 Uhr in der Galerie Münsterland eröffnet.