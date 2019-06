Mit „Nachfolge im Betrieb – Herausforderungen und Lösungen für Familienunternehmen“ beschäftigt sich ein Vortragsabend, zu dem der Unternehmens- und Wirtschaftsverband Westfalen (UWW) in Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft (KH) Steinfurt-Warendorf einlädt. Er findet am Donnerstag (13. Juni) im Waldhaus an de Miälkwellen in Ladbergen, Grevener Straße 43, statt. Beginn ist um 17 Uhr. „Jede Nachfolgelösung muss mit Respekt vor der besonderen Situation des jeweiligen Unternehmens und der Familie gefunden werden. Standardlösungen kann es nicht geben“, sagt Frank Tischner, Vorsitzender vom UWW.

Als Experte wird Prof. Dr. Heiko Kleve, Wittener Institut für Familienunternehmen (WIFU), vortragen und Denkanstöße geben. Anna Weßling, Weßling Gruppe in Altenberge, sowie Bernd Münstermann , Münstermann GmbH in Telgte-Westbevern, werden Beispiele aus der Praxis vorstellen.