Tückische Fallstricke im Netz

Untergeschobene Lieferverträge für Strom und Gas. Dreiste Abzocke im Internet. Lahmendes Down- und Upload am PC, drangsalierende Inkassounternehmen, die mit tückischen Ratenzahlungsvereinbarungen weitere Fallstricke auslegen: Bei mehr als 6513 Anliegen war die Verbraucherzentrale in Rheine im vergangenen Jahr Anlaufstelle für Fragen und Probleme im Kreis Steinfurt. Mit rund 800 Rechtsberatungen und -vertretungen hat sie sich für Ansprüche eingesetzt – zumeist mit positivem Ausgang für die Ratsuchenden, wie das Team um Leiterin Margret Esters-Gardeweg für 2018 bilanziert. Erfreulich, so heißt es dort weiter, dass mit Unterstützung der Stadt Ibbenbüren und des Kreises Steinfurt eine neue Außenstelle in Ibbenbüren eröffnet worden ist.

Als gefragter Lotse habe sich die Beratungsstelle auch 2018 gezeigt. „Damit helfen wir keineswegs nur Haushalten mit knappen Kassen, sondern eröffnen beispielsweise auch finanzielle Spielräume, etwa um fürs Alter vorzusorgen oder der auch in Maßnahmen zur Energieeinsparung zu investieren“, erläutert Esters-Gardeweg, dass sich Verbraucherarbeit rechnet.

Ungewollte Wechsel des Energieversorgers und Vertragsumstellungen – einmal mehr waren das die Dauerbrenner der Nachfrage. Als Ausgangspunkt ließ sich meist ein Telefonat oder ein Kontakt an der Haustür ausmachen. Dabei ging es darum, persönliche Daten in Erfahrung zu bringen, um einen Wechsel des Stromanbieters einzuleiten. Diese Absicht blieb den Überrumpelten jedoch fast immer verborgen – und wurde erst dann enttarnt, wenn Wochen später überraschend der Vertrag vom bisherigen Anbieter gekündigt wurde oder eine Auftragsbestätigung für einen neuen Vertrag eintraf.

Beim Onlineshoppen wurde die Hoffnung auf einen billigen Einkauf zum teuren Vergnügen. So hatte die Shopping-App Wish zwar für Mode über Elektronik bis hin zur Deko fürs Heim zwischen 60 und 90 Prozent günstiger als im stationären Handel offeriert, doch das Ordern der Billig-Schnäppchen kam Kunden teuer zu stehen. So beschwerten sich Ratsuchende über überraschend in Rechnung gestellte Zollgebühren, Steuern und Versandkosten, aber auch über lange Lieferzeiten und minderwertige Qualität der Waren.

Schon der Name schien Programm: Der Kreditvermittler blitz.credit bot online eine MasterCard Gold und einen Sofortkredit bis zu 7777 Euro an. „Verbraucher erhielten nicht den erhofften Kredit, sondern ein Starterpaket mitsamt Zugangsdaten, um eine kostspielige Prepaid-Kreditkarte zu beantragen. 149,90 Euro Ausgabegebühr mussten per Nachnahme beglichen werden“, entlarvt Esters-Gardeweg die Masche.

Wer nicht rechtzeitig zahlt, riskiert Post vom Inkassobüro zu bekommen – oftmals horrende unberechtigte Gebühren und Drohkulisse inklusive. „Wird dann unbedacht eine Ratenzahlungsvereinbarung unterschrieben, kommt die Kostenspirale oft erst richtig in Gang“, berichtet Esters-Gardeweg.

Bei vielen außergerichtlichen Rechtsberatungen und -vertretungen standen einmal mehr Probleme mit Telekommunikationsanbietern im Mittelpunkt. Nicht nachvollziehbare Posten in der Rechnung, Stolperfallen beim Anbieterwechsel – oftmals habe es gleich mehrere Probleme gegeben. Anlass für Beschwerden war vielfach auch, wenn die tatsächliche Leistung des Internetanschlusses mit den Versprechungen nicht übereinstimmten. Weil oft mit hohen „bis-zu“-Bandbreiten geworben wurde, sei der Frust groß gewesen, wenn angepriesene Highspeed-Verbindungen dann im Nutzeralltag als lahme Enten strandeten.