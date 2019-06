Mit der Wahl eines Sprechergremiums hat das Paritätische Jugendwerk (PJW) im Kreis Steinfurt einen Neustart unternommen. Sophie Löricke (Mediencooperative Steinfurt) als Sprecherin, Corina Henrichs (Jugend- und Familiendienst Rheine) sowie Joachim Lemke (Kreisel Emsdetten) als Stellvertreter haben die Führung der insgesamt 16 Mitglieder-Organisationen übernommen, die sich im Bereich der Steinfurter Kreisgruppe des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes im PJW zusammengeschlossen haben. Die 1999 gegründete Dachorganisation erfüllt Aufgaben der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit und fördert seine angeschlossenen Mitgliedsorganisationen sowie weitere Jugendinitiativen. Ziel ist es, den Interessen der Mitglieder eine Stimme zu geben in den kommunalen Organen und Organisationen sowie in politischen Gremien mitzuarbeiten. So soll unter anderem auf jugendpolitische Entwicklungen und Grundsatzfragen Einfluss genommen werden. Die Mitglieder erhalten eine fachliche Beratung, organisatorische Unterstützung und Hilfestellung. Es werden Weiterbildungsangebote organisiert und der Erfahrungs- und Meinungsaustausch für Mitarbeiter gefördert.

Wichtig, so macht Peter Metje vom Paritätischen deutlich, ist das Netzwerken und damit die Zusammenarbeit mit anderen Jugendverbänden und -organisationen.