Ingenieuraufgaben spielerisch kennenlernen, Technik ausprobieren – darum geht es beim Schülercampus der Fachhochschule in Steinfurt in der letzten Woche vor den Sommerferien vom 8. bis 10. Juli (Montag bis Mittwoch). Die Angebote erstrecken sich quer durch die technische Themenwelt der Ingenieure: Am Fachbereich Maschinenbau lernen die Schüler, wie Turbinen funktionieren und 3-D-Drucker arbeiten. Bei den Chemieingenieuren stellen sie eine Membran her, in der Elektrotechnik und Informatik löten sie eine Solar-Gurkenlampe. Vielfältig geht es auch am Fachbereich Energie-Gebäude-Umwelt zu: Da gibt es zum Beispiel Strom zum Anfassen und Workshops rund ums große Thema Smart Home. In der Physikalischen Technik arbeiten die Besucher mit Lasern und inspizieren ein Elektro-Skalpell im Simulations-OP. Weitere Angebote gibt es im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, wo sie in „The Beer Game“ die Herstellung und den Vertrieb von Bier simulieren, und von der Zentralen Studienberatung (ZSB), die einen Workshop zur Studienorientierung anbietet.

Zum Thema Für alle Angebote ist eine Anmeldung bis zum 3. Juli notwendig. Alle weitere Infos gibt es online. Fragen zu den Aktionstagen beantwortet Christina Mennecke vom Hochschulmarketing, ' 02 51/8 36 40 95. ...