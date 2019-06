Sie sind für die Planung unerlässlich: Bevölkerungsmodelle, auf die auch die Steinfurter Kreisverwaltung zurückgreift, wenn es darum geht, wie die Zukunft gestaltet werden kann. Bettina Alt , Mitarbeiterin der Stabsstelle in der Kreisverwaltung, hat dem Ausschuss für Verkehr, Wirtschaft, Bauen, Energie, Tourismus und Demografie mit dem „Hildesheimer Bevölkerungsmodell“ jetzt eine Erhebungsmethode vorgestellt, auf deren Grundlage der Kreis Prognosen für die Kreisentwicklung erarbeitet. Die Daten lassen sich etwa für die Sozial- oder Jugendhilfeplanung, bei der Kindergarten- oder Schulentwicklung, für den Ausbau der Verkehrs- oder Energieinfrastruktur oder immer dann nutzen, wenn sich die Frage nach ausreichend Krankenhaus- oder Pflegeplätzen stellt. Die Programme, das machte Alt deutlich, gehen sogar soweit, dass sie beispielsweise auch für Teilbereiche einzelner Kommunen Datenmaterial liefern können. Ergebnisse und Auswertungen will der Kreis zukünftig auf seiner Homepage zur Verfügung stellen.

Dass, wie Bettina Alt an verschiedenen Grafiken vermittelte, „wir immer älter und langfristig etwas weniger werden“ (bis 2025 Wachstum der Bevölkerung, danach bis 2039 wieder eine Abnahme unter die aktuelle Bevölkerungszahl), überraschte die Politiker nicht, wohl aber die Erkenntnis, dass die Entwicklung in manchen Städten und Gemeinden durchaus unterschiedlich verlaufen könnte. Alt wies in diesem Zusammenhang aber auch darauf hin, dass die Realität die Vorhersagen immer wieder einholen könne, wie das beispielsweise mit der Zuwanderung von Flüchtlingen 2015 geschehen ist. Alt: „Das hat einiges durcheinander gebracht.“ Politische Absichten würden ebenfalls zu Veränderungen gegenüber vor­angegangenen Prognosen führen, etwa wenn zwischenzeitlich Baugebiete ausgewiesen werden, die in der Regel dafür sorgen, dass die Bevölkerung wächst. Deshalb, so Alt weiter, sei es sinnvoll, immer mehrere Szenarien für die weitere Planung aufzustellen.

CDU-Fraktionschef Wilfried Grunendahl bewertete das Modell als wichtiges Instrument für die Politik, strategische Konzepte mit gesicherten Daten zu untermauern. Auch wenn sich offenbar an der Bevölkerungssituation langfristig nicht viel verändere, sei das Material auf jeden Fall ein wichtiger Anhalt, die Folgen des demografischen Wandels immer wieder bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.

Markus Gerweler (SPD) appellierte an die Ausschussmitglieder, bei der Interpretation der Zahlen und Grafiken nie den Blick auf den Kreis insgesamt zu verlieren. „Wir müssen aufpassen, dass einzelne Kommunen nicht abgehängt werden“, rief Gerweler dazu auf, insbesondere bei der Wirtschaftsförderung und Wohnungsbaupolitik darauf zu achten, dass von einer Kreisentwicklung alle Landstriche profitieren.