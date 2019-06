„Anstatt über Personen, sollten die Parteifreunde in Berlin lieber über Inhalte diskutieren“, lautet der Appell der SPD im Kreis Steinfurt an ihre Kollegen in der Hauptstadt. In einem „offenen Mitgliederforum“ waren die Sozialdemokraten aufgerufen, Vorschläge zu machen, wie sich die Partei nach den jüngsten Wahlschlappen neu positionieren kann.

„Warum sollen uns die Menschen ihr Vertrauen schenken, wenn sie den Eindruck haben, dass wir uns selber nicht vertrauen“, fasst Kreis-Chef Jürgen Coße die Diskussion zusammen. Um dieses Vertrauen wieder herzustellen, bedürfe es einer „Erneuerung der Partei von unten, durch die Basis“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Zuerst müssten die wichtigsten Zukunftsthemen inhaltlich geklärt werden. Hier habe die Partei mit dem neuen Sozialstaatsprogramm bereits einen wichtigen Schritt vollzogen. Weitere Schritte, besonders bei den Themen Digitales und Klimaschutz, seien nötig. „Wir schlagen deshalb vor, ein neues Grundsatzprogramm zu erarbeiten.“

Was das künftige Spitzenpersonal betrifft, wird auf eine breite Beteiligung gepocht und eine Mitgliederbefragung bei der Besetzung des Amtes des oder der neuen Vorsitzenden verlangt. Vorstellbar sei auch eine Doppelspitze.

Drittens will die Kreis-SPD effizientere Parteistrukturen und mehr Beteiligung der Praktiker: „Viele Bürgermeister und Landräte in der Region zeigen, wie man die Menschen von sich überzeugt. Eine Möglichkeit wäre, den Parteivorstand in Berlin zu 50 Prozent mit Kommunalpolitikern zu besetzen.

In einem war sich die SPD im Kreis einig: „Die Sozialdemokratie wird noch gebraucht.“ Insbesondere im Hinblick darauf, wie der Zusammenhalt der Gesellschaft erhalten werden kann, wolle sie konstruktive Beiträge leisten.