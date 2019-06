Im Verlauf ihrer Jahreshauptversammlung in Emsdetten haben die Mitglieder des Kreisverbands Steinfurt der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW ) einen neuen Vorstand gewählt. Das Leitungsteam für die nächsten drei Jahren bilden Miriam Brünink, Sabine Fischer und Monika Kaymaz.

Das Trio ist in verschiedenen Schulen unterschiedlicher Schulformen im Kreisgebiet eingesetzt. Miriam Brünink ist Lehrerin an einem Gymnasium in Greven, Sabine Fischer unterrichtet an einer Hauptschule in Ochtrup und Monika Kaymaz an einer Grundschule in Steinfurt-Borghorst.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Jochen Glüder (Lotte/Osnabrück) als Kassierer und Lothar Kurz (Rheine), der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.