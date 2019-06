Es gibt keine Standardlösungen

„Jede Betriebsübernahme ist individuell. Es wird keine Standardlösungen geben“, hat Prof. Dr. Heiko Kleve an alle Beteiligten appelliert, dass Nachfolgelösungen im Familienunternehmen mit Respekt vor der Tradition und der besonderen Situation des jeweiligen Betriebs und der Familie gefunden werden müssen. Der Vertreter des Wittener Instituts für Familienunternehmen (WIFU) war einer Einladung des Unternehmens- und Wirtschaftsverbandes und der Kreishandwerkerschaft (KH) Steinfurt-Warendorf nach Greven gefolgt, um das zurzeit in zahlreichen Firmen aktuelle Problem zu erörtern. „Oftmals schwappen die Emotionen aus der Familie in das eigene Unternehmern mit ein. Auch Gegensätze dürfen nicht immer schwarz oder weiß gesehen werden. Die Unternehmen müssen eine Meisterleistung im Spagat hinlegen und beide Seiten gerecht werden“, ergänzte Kleve.

Bernd Münstermann von der Münstermann-Gesellschaft hat diesen Sprung geschafft. Aus eigener Erfahrung berichtete er im Anschluss an den Vortrag über die Betriebsübergabe. Zwei Jahre ist er bei diesem Schritt durch externe Berater begleitet worden. „Wir haben eine Familienratssitzung einberufen und offen mit unseren Kindern über Familie und Unternehmen gesprochen“, erklärte Münstermann. Im Laufe der Zeit sei die einstimmige Entscheidung gefallen, dass der zweite Sohn die Nachfolge antritt. Nach und nach habe er das Unternehmen und die Unternehmensabläufe kennengelernt. „Nach genau zwei Jahren habe ich mein Amt als Geschäftsführer abgelegt und mein Büro aufgegeben. Das Unternehmen habe ich in den kommenden sechs Monaten während der Betriebszeiten nicht mehr betreten. Das war für mich ein sehr schwerer Weg, aber ich wusste, dass ich meinem Sohn die Zügel in die Hand geben muss und er seine eigenen Erfahrungen machen soll“, sagte Münstermann. Es sei ein nicht einfacher, aber auch für die Kinder ein erfolgreicher Weg gewesen.

Anja Weßling von der Weßling-Gruppe hat aus Sicht der übernehmenden Generation berichtet. Ihr Vater hatte allen Kindern die Möglichkeit gegeben, das Unternehmen zu übernehmen. Die Familie hatte ebenfalls einen Familienrat gegründet. Er tritt regelmäßig zusammen. Damit keine Konflikte entstehen, sei ein Regelwerk eingeführt worden. Nach und nach seien sie und ihre Geschwister in das Unternehmen eingestiegen. Bei fast 1400 Angestellten habe jeder der vier Geschwister seinen eigenen Bereich, der bis zur internationalen Geschäftsleitung gehe. „Wir sind zu einem Team gewachsen und können Familie und Unternehmen sehr gut unterscheiden“, sagte sie. In der Übernahmephase hätten sie viele Hürden gemeistert. Heute würden sie auf eine positive Zukunft blicken.

UWW-Vorsitzender Frank Tischner freute sich über die Resonanz. Sowohl der Vortrag als auch die Erfahrungsberichte seien von den Teilnehmern sehr positiv bewertet worden.