Wenn am morgigen Mittwoch (19. Juni) der Evangelische Kirchentag beginnt, dann sind Akteure aus den Kirchenkreisen Münster, Steinfurt-Coesfeld-Borken und Tecklenburg mittendrin. 17 Gruppen aus dieser Region präsentieren sich am „Abend der Begegnung“ in der Dortmunder Betenstraße Das Motto lautet „Volle Kiepe“, denn ebenso wie der im Münsterland bekannte Kiepenkerl aus seiner vollen Kiepe Waren zu der ländlichen Bevölkerung brachte, haben die drei Kirchenkreise kulinarische Köstlichkeiten und viele Aktionen im Gepäck. „Bei uns kann man virtuelle Kirchräume erleben, sich persönlich segnen lassen, an einem Bobbycar-Rennen teilnehmen und Prominente treffen“, so Superintendent Joachim Anicker. Viele weitere Aktionen laden zum Mitmachen ein. Mit dabei sind unter anderem die Evangelische Jugend, der Arbeitskreis Bibelfliesen, die spirituelle Arbeit und verschiedene Vereine, die sich für Hilfsprojekte im Ausland engagieren.