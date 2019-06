Kandidat für die Landratswahl

Die jüngsten Wahl- und Umfrageergebnisse in Europa, im Bund und Ländern spornen die Grünen an, auch auf kommunaler Ebene zum Sturm auf die Kreis- und Rathäuser zu blasen. „Es ist wichtig, dass wir unseren Anspruch formulieren“, erklären Dr. Michael Kösters-Kraft und Ines Brehe , Sprecher des Grünen Kreisverbandes, sowie die Kreistagsabgeordneten Elke Schuchtmann-Fehmer und Kathrin Horre, im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Vier sind überzeugt, dass der Stimmungswechsel in der Wählerschaft kein vorübergehender Hype ist, sondern die Grünen ihre Position auch in ländlichen, bislang konservativ geprägten Regionen langfristig festigen können. Ziel sei es, bei den Kommunalwahlen im Herbst nächsten Jahres die alten Mehrheitsverhältnisse weiter aufzubrechen und erste Grüne Bürgermeister an die Spitze der Verwaltungen zu bringen. Kösters-Kraft und Brehe bestätigen die Absicht, einen eigenen Kandidaten auch für die Wahl des Landrates ins Rennen zu bringen. Spätestens im Frühjahr 2020 soll eine Frau oder ein Mann nominiert werden, um Landrat Dr. Klaus Effing herauszufordern. Inhalte und Strategien für den Wahlkampf sollen im Verlauf eines Kongresses mit allen Ortsverbänden formuliert werden. Einen Termin dafür gibt es bereits: 23. November in Stroetmanns Fabrik in Emsdetten.

Aber es sind nicht nur die Wahlergebnisse, die den Grünen nach Auffassung ihrer Sprecher Auftrieb verleihen. „Nahezu täglich treten Frauen und Männer ein“, verzeichnet Kathrin Horre einen stetigen Mitgliederzuwachs. Über 400 sind es aktuell, hat die Kreisgeschäftsführerin den Mitgliedern auf deren Versammlung in der vergangenen Woche in Emsdetten berichtet. Die Bereitschaft, etwas auch auf lokaler Ebene bewegen und gestalten zu wollen, sei ebenso groß wie der Anteil jüngerer Menschen (und insbesondere auch von Frauen), die sich den Grünen anschließen.

Natürlich habe die anhaltende Diskussion um den Klimawandel, die „Friday for Future“-Initiative von Greta Thunberg oder auch der Einzug der AfD in die Parlamente den Grünen Zuwächse beschert. Für Kösters-Kraft und Brehe sind das Ausdruck für den Willen, aktiv an einem grundlegenden Politikwechsel mitzuwirken. „Das Rumgeeiere in der Koalition bringt uns nicht weiter“, hält Köster-Kraft die Regierung für handlungsunfähig. An vorgezogene Neuwahlen glauben die Kreis-Grünen allerdings nicht. Schuchtmann-Fehmer: „CDU und SPD wären doch mit dem Klammerbeutel gepudert, das Bündnis in ihrer aktuellen Situation zu kündigen.“

So wollen die Grünen auf Orts- und Kreisebene in den nächsten Monaten weiter daran arbeiten, ihrer Politik mehr Gehalt zu verleihen. Die Themen unterscheiden sich dabei gar nicht so sehr von denen der politischen Mitbewerber. Klima-, Umwelt- und Naturschutz steht weiterhin ganz oben auf der Agenda. Bildung, Mobilität, Stadtplanung, Wohnungsbau, medizinische und pflegerische Versorgung, Flüchtlingsintegration und immer wieder der Anspruch, Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit in Einklang zu bringen, sind weitere Stichworte. Größere Transparenz und mehr Nachhaltigkeit schaffen, mehr über den eigenen Kirchturm hinaus blicken, quer- und in Zusammenhängen denken, mit dieser Politik will die Partei noch mehr Menschen erreichen.

Und noch eine Anmerkung ist Michael Kösters-Kraft in diesem Zusammenhang wichtig, um erstgenommen zu werden: „Wir haben uns diese starke Position und viele Kompetenzen jahrelang kontinuierlich und hart erarbeitet. Den Grünen aber immer noch den Stempel einer Sparten-, Spaß- und Verbotspartei aufzudrücken, das geht an der Realität wirklich vorbei.“