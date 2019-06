Rund 50 Schüler aus dem Kreis Steinfurt sind jetzt zertifizierte Medienscouts. Sie haben seit Dezember vergangenen Jahres in fünf ganztägigen Fortbildungen alles über digitale Medien und die damit verbundenen Gefahren gelernt und sind nun in der Lage, ihr Wissen an ihre Mitschüler weiterzugeben. Unterstützt werden sie an jeder Schule von zwei Lehrern.

Die Themen der Fortbildung waren vielfältig: Neben Datenschutz, Urheberrecht und digitalen Spielen wurden auch brisante Themen wie Cybermobbing und Sexting behandelt. Die Schüler haben sich engagiert eingebracht, schreibt der Kreis Steinfurt. Viele hätten schon während der Fortbildung Aktionen an ihren Schulen gestartet. Sie haben ihre Informationen an jüngere Mitschüler weitergegeben, sich auf Elternabenden vorgestellt und bieten Sprechstunden an.

Bei den Medienscouts NRW handelt es sich um ein Angebot der Landesanstalt für Medien (LfM). Dieses stellte drei qualifizierte Referenten zur Ausbildung der Schüler und Lehrkräfte. Rabea Köhler vom Regionalen Bildungsnetzwerk Kreis Steinfurt (RBN) hat das Projekt koordiniert.

Am letzten Ausbildungstag haben alle ein Zertifikat der LfM erhalten, das sie als ausgebildete Medienscouts ausweist. Die Teilnehmenden sollen nun ihr Wissen an ihre Mitschüler weitergeben. Viele der Schulen wollen auch in Zukunft miteinander in Kontakt bleiben. „Das war wirklich eine tolle Gruppe. Da hat alles gepasst“, schwärmte Referent Christian Möser.