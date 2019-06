Im Salzsiedehaus am Kloster Bentlage in Rheine fand jüngst der Auftaktworkshop zum Leader-Projekt „Mehr Garten – Mehr Erlebnis“ statt. Ziel des Kooperationsprojektes der LAG Steinfurter Land und der LAG Tecklenburger Land ist es, das Erlebnis in den Gärten durch Videos, Fotos und Zusatzinformationen zu steigern.

Das Projekt wird von Susanne Treutlein, Geschäftsführerin „Das Münsterland – die Gärten und Parks“ e.V., getragen und von Dr. Heike Glatzel von der Futour Umwelt-, Tourismus- und Regionalberatung GmbH unterstützt. Die ausgewählten Gärten und Parks im Münsterland werden authentisch und ungewöhnlich inszeniert. Mittels Videos und Fotos werden die Gärten den Besuchern nähergebracht – denn nicht immer ist eine Gartenführung möglich. Die Videos und Fotos können schnell und einfach über QR-Codes, die im Garten angebracht sind, abgerufen werden.

Dadurch können die Gäste selbst entscheiden, ob sie zum jeweiligen Ort etwas sehen oder hören möchten – oder nicht. Informationen und Fakten, aber auch nette Anekdoten und unterhaltsame Geschichten werden an die Besucher weitergegeben, getreu dem Motto „die Gartenseele erzählt“. So entsteht ein lebendiges Gartenerlebnis mit modernen Mitteln.

Vom ALVA-Skulpturenpark über den Hortensia Garten bis hin zum Kreislehrgarten Steinfurt sind die unterschiedlichsten „Garten-Charaktere“ vertreten und zeigen so einen gelungenen Ausschnitt der vielfältigen Gartenanlagen im Münsterland.

Zum Thema Mit rund 30­­ 000 Euro fördert Leader dieses Projekt ...

Titel