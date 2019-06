So langsam kommen sie in Fahrt

Mitarbeiter für Projekte zu motivieren, die sich nicht direkt positiv auf ihre Lohntüte auswirken, sei mühselig. Das gab Marcus Goeke , Inhaber der Goeke Intermedia aus Emsdetten, bei der Ökoprofit-Zwischenbilanz am Mittwoch in den Räumen der Oase GmbH in Hörstel-Riesenbeck zu. Der Hersteller von Wasserspielen in heimischen Gärten bis hin zu Großinstallationen im öffentlichen Bereich war Gastgeber für den 6. Workshop des Kooperationsprojektes Ökoprofit.

Seit Herbst vergangenen Jahres beteiligen sich mit Atair aus Steinfurt, Empac, Goeke Intermedia und Eve (alle aus Emsdetten), mit dem Rathaus der Gemeinde Saerbeck und dem Bauhof der Gemeinde Westerkappeln sowie mit Husmann Reisen aus Neuenkirchen, Parsch aus Ibbenbüren, Wessling aus Altenberge und dem Gastgeber Oase zehn Unternehmen und Kommunen an diesem Projekt, das eine Betriebskostensenkung unter gleichzeitiger Schonung der natürlichen Ressourcen zum Ziel hat.

Ulrich Nykiel vom Gastgeber Oase informierte anfangs die Vertreter der Workshop-Teilnehmer über die Produkte des „Global Players“ für das Medium Wasser. Nykiel zeigte ein Video über ein Wasserspiel in der Türkei, das dem Auftraggeber rund zehn Millionen Euro kostete. Landrat Dr. Klaus Effing begrüßte die Anwesenden. Ökoprofit sei ein Baustein für den Klimaschutz. „Damit wir unser Ziel erreichen, 2050 energieautark zu sein, brauchen wir die Unternehmen“, betonte Effing.

Marcus Goeke von Goeke Intermedia warf während seiner persönlichen Zwischenbilanz eine Kurve an die Wand, aus der zu erkennen war, dass die Anfangseuphorie in seiner Belegschaft sehr groß, aber bis Ende des vergangenen Jahres „annähernd gleich null“ war. „Aber seit Anfang dieses Jahres zeigt die Kurve steil nach oben“, betonte der Unternehmensleiter, dass seine Mitarbeiter so langsam in Fahrt kommen.

Die Zwischenbilanz verdeutlichte: Alle zehn Unternehmen und Kommunen setzen ihr Hauptaugenmerk auf das Einsparen von Energie und auf das Abfallmanagement. So werden für die Beleuchtung soweit es möglich ist, LEDs und Bewegungsmelder eingesetzt.

Atair hat den Briefverkehr auf E-Mail umgestellt und die Mülltrennung eingeführt. Empac hat die Anzahl seiner Drucker von 25 auf fünf reduziert. Eve installiert öffentliche E-Ladestationen. Das Saerbecker Rathaus hat eine Brennstoffzelle eingebaut. Der Westerkappelner Bauhof will sich zwei Elektrofahrzeuge anschaffen. Husmann hat seine Flotte mit vier Bussen aufgerüstet, die weniger Kraftstoff verbrauchen. Oase hat seinen Strom- und Wasserverbrauch durch Isolierungsmaßnahmen immens verringern können. Energiekosten in Höhe von rund 15 000 Euro hat die Firma Parsch seit Ökoprofit eingespart und 115 Wessling-Mitarbeiter sind mit einem Jobrad unterwegs.

Im anschließenden Workshop befassten sich die Teilnehmer mit der zukünftigen Entwicklung bei den Verpackungsmaterialien und mit dem Energie- und Umweltcontrolling.