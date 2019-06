Über 240 junge engagierte Sportler von 15 weiterführenden Schulen aus dem Kreis Steinfurt genossen den Fortbildungstag in Emsdetten.

Bereits zum dritten Mal veranstaltete der Kreissportbund ( KSB ) Steinfurt das Sporthelfer-Forum am Gymnasium Martinum. Auf diesem Fortbildungs- und Dankeschön-Tag unter dem Motto „#DABEI – junges Engagement im Sport“ konnten die Sporthelfer in 15 Workshops vielfältige sportliche Angebote wie Outdoorspiele, Parcours, Rope Skipping, Ultimate Frisbee, Entspannung und Bubble Soccer ausprobieren und bekamen durch qualifizierte Referenten neue Anregungen für ihren Einsatz im Schul- und Vereinssport, führt der KSB aus. Die Lehrkräfte aus den teilnehmenden Schulen erhielten aktuelle Informationen zum Sporthelfer-Programm, tauschten Erfahrungen an ihren Schulen aus und wurden von der koordinierenden Sportjugend im Kreissportbund Steinfurt e.V. zu weiteren Aktivitäten und insbesondere den nächsten Ausbildungsschritten für die aktiven Sporthelfer beraten.