Statistisch gesehen leben im Kreis Steinfurt rund 15 000 Jugendliche und junge Erwachsene, die lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell/transgender oder Intersexuell sind. Diese Zahlen nannten Alexander Daum und Jaron Tessmer von der AWO am Donnerstagabend in der Sitzung des Kreisintegrationsausschusses.

„Die Fachwelt geht davon aus, dass rund zehn Prozent der Weltbevölkerung quer durch alle Kulturen zu dieser Gruppe gehören“, erklärte Alexander Daum, zertifizierter Sexualberater und -pädagoge, wie die Zahl für den Kreis Steinfurt zustande kommt. Daum gehört zum Team des LGBTI*Jugendzentrum Track in Münster, das auch ein Treff für queere Menschen mit Migrations- und/oder Fluchthintergrund ist. „Im Kreis Steinfurt führen wir Beratungen an unterschiedlichen Standorten durch. Allerdings sind wir bis April 2020 ausgebucht“, verdeutlichte der Experte. Jaron Tessmer, Student der Sozialarbeit, kümmert sich um diese Jugendlichen bisher ehrenamtlich. „Die jungen Leute wünschen sich einen Ort, wo sie sich ungestört und ungezwungen untereinander austauschen können, ohne gleich einen dummen Spruch zu bekommen“, plädierte Tessmer für ein LGBTI* Jugendzentrum im Kreis Steinfurt. Zunächst befürchteten einige Ausschussmitglieder eine Ausgrenzung, ließen sich dann doch von Alexander Daum sowie Jaron Tessmer überzeugen und gaben ein positives Signal für ein derartiges Zentrum ab. Die Fraktionen beraten nun, ob dafür Geld in den Haushalt für 2020 eingestellt werden soll.