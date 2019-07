Plattdeutsches Radio erreicht immer weniger junge Leute

„Du wirst uns nach den 16 Jahren sicherlich fehlen. Bisher haben wir uns immer, wenn wir nicht weiter wussten, gefragt, was hätte Werner Beckmann gesagt oder gemacht? Mit Wehmut nehmen wir Deinen Abschied zur Kenntnis“, lobte Finke die Arbeit des scheidenden Schatzmeisters. „Ich habe es gerne getan und nie bereut“, unterstrich Beckmann.

Nachdem der für zwei Jahre wiedergewählte Schriftführer Heinz-Josef Reckers (Heimatverein Bevergern) seinen Jahresbericht gegeben und die Fachbereichsleiter auf das vergangen Jahr zurückgeschaut hatten, gab Werner Beckmann seine letzten Kassenbericht ab und verabschiedete sich mit einer fünfstelligen Rücklage. Das Kassenprüfer-Duo Norbert Aue vom Heimatverein Hauenhorst/Catenhorn und Antonia Pähler Heimatverein Wettringen hatten die Kasse geprüft und baten um Entlastung des Schatzmeisters und Vorstandes, die einstimmig erfolgte. Andreas Galle wurde zum neuen Kassenprüfer anstelle von Norbert Aue bestimmt. Auch Galle gehört dem Heimatverein Hauenhorst/Catenhorn an. Zum neuen Beisitzer wurde in Abwesenheit Wolfgang Johanniemann vom Heimatverein Wersen (Lotte) gewählt.

Einmal im Monat sendet der Arbeitskreis „Plattdeutsche Sprachpflege“ im Kreisheimatbund eine Stunde im Lokalradio Beiträge zu aktuellen Themen. Diese Sendung gerät in Gefahr, weil der Arbeitskreis die Jugend für die plattdeutsche Sprache nicht mehr begeistern kann, bedauert der Kreisheimatbund. Deshalb ist am Donnerstag an alle Heimatvereine appelliert worden, für die Produktionsmitarbeit der Sendung zu werben.

Die nächste Mitgliederversammlung des Kreisheimatbundes Steinfurt findet am 18. Juni 2020 in Neuenkirchen statt. Der Heimatverein hat sich spontan als Gastgeber bereit erklärt.