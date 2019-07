Die CDU im Kreis Steinfurt setzt die seit zwei Jahren laufende Reihe ihrer Fachtagungen am 16. Juli (Dienstag) in Wettringen fort. Dort soll die wirtschaftliche Entwicklung im Münsterland und im Kreis Steinfurt thematisiert werden. Prominente Gastredner sind NRW-Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart (FDP), Hans Hund, Präsidenten der Handwerkskammer Münster, und Dr. Klaus Effing, Landrat des Kreises Steinfurt. Sie werden, so heißt es in der Terminankündigung, aus ihrer Sicht die Wettbewerbslage und wirtschaftspolitische Entwicklung des Kreises und des Landes auch im Vergleich zu anderen erfolgreichen Wirtschaftsregionen in Deutschland und Europa betrachten.

Zum Thema Die Fachtagung beginnt um 18 Uhr in der Wettringer Bürgerhalle, Unter den Linden 6. Alle Bürger sind dazu eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bittet die CDU um frühzeitige Anmeldung unter ' 0 59 71/5 00 44 oder per Mail an info@cdu-kreis-steinfurt.de. ...