Wer ein Taxi im Kreis Steinfurt bestellt, muss für die Fahrt zukünftig tiefer in die Tasche greifen. Am 1. September sollen die neuen Tarife um etwa sechs Prozent angehoben werden. Der Kreisausschuss hat dem am Montag (8. Juli) tagenden Kreistag einstimmig empfohlen, die sogenannte Taxentarifverordnung und Taxenordnung entsprechend zu ändern.

Der Beschlussvorschlag geht auf einen Antrag zurück, den der „Verband des privaten gewerblichen Straßenpersonenverkehrs Nordrhein-Westfalen“ (VSPV) im Namen seiner Mitglieder beim Kreis als zuständiger Genehmigungsbehörde gestellt hat. Eine Preiserhöhung sei wirtschaftlich notwendig, hatte der VSPV die Erhöhung des Beförderungsentgeltes insbesondere mit Steigerungen beim Mindestlohn begründet. Die Stundenlöhne seien seit 2015 um zehn Prozent gestiegen. Hinzu kommen die Steigerungen bei den Lohnnebenkosten. Als weiteres Hauptargument führt der VSPV gestiegene Eichgebühren und Kosten für Taxameter (von 385 auf 600 Euro) an, in die zusätzliche Auslese- und Speichereinheiten integriert werden mussten. Hinzu kommen gestiegene Preise für Fahrzeuganschaffung, Kraftstoffe, Unterhaltung und Versicherung der Kfz.

Konkret sollen die Grundpreise werktags von 6 bis 22 Uhr von 3,20 auf 3,40 Euro, sowie von 22 bis 6 Uhr (auch an Sonn- und Feiertagen) von 3,60 auf 3,80 Uhr angehoben werden. Zehn Cent werden auf die Kilometergebühr (bislang zwei Euro) aufgeschlagen, für die Anfahrt fünf Cent, für eine Stunde Wartezeit drei Euro (zukünftig 33 Euro) mehr berechnet. Unverändert bleiben die Zuschläge für Großraumtaxis bei fünf Euro.

Der Kreis hat in diesem Zusammenhang angefügt, dass er sich bei der Preisgestaltung mit den etwa strukturgleichen Nachbarkreisen Borken, Coesfeld und Warendorf abgestimmt hat. Dort sollen die Taxentarif aufgrund der Anträge des VSPV ebenfalls angepasst werden. Im Kreis Warendorf seien die Vorlagen für Kreisausschuss und Kreistag bereits gefertigt. Die Kreise Borken und Coesfeld würden sich derzeitig im Anhörungsverfahren befinden. Von den befragten Städten und Gemeinden im Kreis Steinfurt habe es sieben Rückmeldungen gegeben. Einwände gegen die Tariferhöhung seien nicht erhoben worden.