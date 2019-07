Harte Nuss geknackt

Eine Demokratie zeichnet sich auch durch politische Entscheidungen aus, die mit Hilfe von Kompromissen getragen wird. Der Kreistag hat sich am Montagabend in seiner Sitzung zu so einem Kompromiss am Ende durchgerungen. Die Gremienmitglieder riefen nicht den Klimanotstand, sondern sprachen sich letztendlich einstimmig für ein „Klimaschutzbündnis für den Kreis Steinfurt“ gemeinsam mit den 24 Städten und Gemeinden aus.

Bis es zu diesem Beschluss kam, erläuterten sowohl die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen als auch die SPD-Fraktion ihre eingereichten Änderungsanträge, die bis auf eine Teiländerung des SPD-Antrages, nicht umgesetzt wurden.

Jan-Niclas Gesenhues bat seine Kreistagskollegen darum, die Unterstützung der Resolution nicht auf das Wort „Klimanotstand“ zu reduzieren. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen verwies auf das Engagement der jungen Leute im Kreis Steinfurt, die mehr als 700 Unterschriften gesammelt hatten.

„Der Schuldige des Klimawandels sitzt nicht hier, sondern im Weißen Haus“, schimpfte der SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Coße auf den in seinen Augen größten Verursacher des Klimawandels, Donald Trump. Die UWG-Fraktion meldete zunächst Beratungsbedarf an, sollte der SPD-Antrag bevorzugt werden. „Wir wollen nur das Wort ‚Klimanotstand‘ in der Resolution streichen und ersetzen“, sagte der Sprecher der FDP-Kreistagsgruppe Hans-Jürgen Streich. Winfried Grunendahl, Fraktionsvorsitzender der CDU, wiederholte sein Statement aus dem Kreisausschuss vor einer Woche, dass seine Fraktion den Verwaltungsvorschlag favorisiere. „Dass wir über den Begriff ‚Klimanotstand‘ diskutieren, finde ich ein bisschen albern“, bemerkte Kreistagsmitglied Martina Kamphues ( SPD ). Auch Andreas Neumann von der Kreistagsgruppe Die Linke ärgerte sich über Diskussion und bezeichnete die Debatte als „Wortklauberei“.

Nach einer viertelstündigen Sitzungsunterbrechung beschloss der Kreistag das „Klimaschutzbündnis für den Kreis Steinfurt“ einstimmig. Beispielsweise soll bei künftigen Entscheidungen geprüft werden, inwieweit Ökosysteme und deren Biodiversität erhalten und gefördert werden können. Außerdem sollen in Zukunft Jugendliche in den Klimaprozess eingebunden werden und an den Sitzungen des Umweltausschusses teilnehmen dürfen. Darüber hinaus wird der Kreis bei aktuellen und künftigen Ausschreibungen klimaschonende und biodiversitätsfördernde Nachweise verlangen und strebt an, seine Fahrzeugflotte auf möglichst umweltverträgliche Fahrzeuge umzustellen.