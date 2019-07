Die Tischler-Innung Steinfurt gratulierte jetzt den 54 neuen Gesellinnen und Gesellen. In einem feierlichen Rahmen hatten einige Absolventen gleich doppelten Grund zur Freude. Sie wurden als Prüfungsbeste beziehungsweise Preisträger des Wettbewerbs „Gute Form“ geehrt.

Prüfungsbester wurde Vincent Kreyenborg (Ausbildungsbetrieb: schöpker holz-wohn-form GmbH & Co. KG, Emsdetten) gefolgt von Tobias Kappelhoff (Ausbildungsbetrieb: H. Schubert GmbH, Wettringen,) sowie Lukas Raczek (Ausbildungsbetrieb Rita Böcker, Horstmar). Beim Wettbewerb „Gute Form“ hatte die Jury angesichts der beeindruckenden Werkstücken eine echte Qual der Wahl, schreibt die Kreishandwerkerschaft (KH) Steinfurt-Warendorf in ihrem Bericht.

Obermeister Matthias Rieke ermunterte die Prüflinge, stolz auf sich und das erreichte zu sein.

Im Namen der Berufskollegs gratulierte Matthias Repöhler vom Berufskolleg Tecklenburger Land. Die neuen Gesellinnen und Gesellen haben in ihrer Ausbildungszeit drei neue Wege kennengelernt. Der erste Weg führte sie in das Berufsleben, der zweite zeigt die sozialen Kompetenzen und der dritte steht für lebenslanges Lernen. „Mit Bravour wurden diese Wege eingeschlagen, das erfüllt meinen Kollegen vom Berufskolleg und mich wirklich mit Glück“, so Repöhler.