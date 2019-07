Beim 67. DRK-Landeswettbewerb in Nottuln siegte die Rotkreuzgemeinschaft Ibbenbüren aus dem DRK-Kreisverband Tecklenburger Land.

Beim Jugendrotkreuz (JRK)-Landeswettbewerb der Stufe III für die 17- bis 27-jährigen Jugendrotkreuzler, der gleichzeitig in Nottuln stattfand, hatte der DRK-Kreisverband Tecklenburger Land ebenfalls die Nase vorn: Es siegte die JRK-Gruppe „Marvins Hühnerstall“. Die siegreiche Rotkreuzgemeinschaft Ibbenbüren wird den DRK-Landesverband Westfalen-Lippe beim DRK-Bundeswettbewerb am 21. September 2019 in Darmstadt (DRK-Landesverband Hessen) vertreten, schreibt das DRK . Den zweiten Platz bei den Rotkreuzgemeinschaften belegte die Rotkreuzgemeinschaft Lage aus dem DRK-Kreisverband Lippe, auf den dritten Platz kam die Rotkreuzgemeinschaft Delbrück aus dem DRK-Kreisverband Paderborn. Über den zweiten Platz beim Jugendrotkreuz-Landeswettbewerb freuten sich die JRK-Gruppe „Herberner Helden“ aus dem DRK-Kreisverband Coesfeld. Bronze gab es für die JRK-Gruppe „Team Night Shift“ aus dem DRK-Kreisverband Hagen.

Rund um die Fachdienste „Sanitätsdienst“, „Betreuungsdienst“ und „Technik und Sicherheit“ sowie in Sachen „Erster Hilfe“ zeigten die teilnehmenden Rotkreuzgemeinschaften, was sie zu leisten in der Lage sind, wenn es ernst wird. Bei den Aufgaben für die Jugendrotkreuzler ging es neben der Ersten Hilfe unter anderem auch um Musisch-Kulturelles, Sport und Spiel.