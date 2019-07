Ausdauer sorgt für Erfolg im Beruf

Der Sprung ins kalte Wasser. Diese Hürde haben nicht nur die neuen Gesellinnen und Gesellen im Handwerk mit Bravour gemeistert, sondern auch Gastredner André Wiersig , der als Extremsportler einer von 16 ist, die die Meerengen, die sogenannten Ocean´s Seven, durchschwommen haben.

Um die richtige Vorbereitung, das Unmögliche möglich zu machen, ging es am Donnerstagabend bei der Lossprechungsfeier im Bürgerhaus Ibbenbüren. Dort wurden 323 junge Frauen und Männer aus insgesamt 28 Handwerksberufen von Kreishandwerksmeister Heinz-Bernd Lohmann von ihrem Lehrverhältnis freigesprochen worden. Was verbindet der Erfolg von André Wiersig mit dem der frisch gebackenen Gesellen? In einer lockeren Gesprächsrunde zwischen Wiersig und Frank Tischner, dem Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, erhielten die Gäste einen Einblick in das Erreichte. „Angefangen ist es mit einer großen Enttäuschung im Winterurlaub auf Ibiza“, so Andre Wiersig. Er wollte nur wenige Hundert Meter zu einer Boje auf Meer hinausschwimmen, doch er schaffte es nicht. Getrieben vom eigenen Stolz, dem eisernen Willen und jede Menge Ausdauer hat er sich vorgekämpft, um ein Jahr später die Boje zu erreichen. Von da an waren der Ehrgeiz sowie der Spaß an neuen Herausforderungen geweckt. Er wollte als erster Deutscher die Ocean´s Seven bezwingen, was ihm im Juni mit der Straße von Gibraltar dann endlich gelang. „In ihrer Leistung sehen wir die Verbindung mit den heutigen Freigesprochenen. Denn jeder von uns, der sich ein Ziel setzt und die richtige Motivation und Vorbereitung trifft, erntet den gewünschten Erfolg“, sagte Frank Tischner.

Kreishandwerksmeister Heinz-Bernd Lohmann rief die Absolventen in seiner Freisprechung auf, den eigenen Menschheitstraum niemals aus den Augen zu verlieren. Neil Armstrong hat es vorgemacht. Vor 50 Jahren setzte er als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond. Zwischen diesen beiden Ereignissen liegt mehr als eine Generationsspanne, aber für Raumfahrt und Ausbildung gelten gleichermaßen die Worte von Neil Armstrong: „Große Gedanken brauchen nicht nur Flügel, sondern auch ein Fahrgestell zum Landen.“

„In Ihrer Ausbildung wurde Ihnen ebenfalls ein solides, tragfähiges und beständiges Fahrgestell angepasst, auf dem Sie Ihren weiteren beruflichen Lebensweg fahren können“, erklärte Heinz-Bernd Lohmann. Im Namen aller neuen Gesellen bedankte sich Feinwerkmechaniker-Geselle Niklas Schräder vom Ausbildungsbetrieb Laubinger & Rickmann in Nordwalde bei Eltern, Freunden, Kollegen, Lehrer und Ausbildern für die aufmunternde Unterstützung, das vermittelte Fachwissen und das gezeigte Vertrauen während der Lehrzeit. Vor allem bedankte er sich, dass man beim Lernen in das Leben einbezogen wurde und immer den praktischen Bezug hatte.

„Ein eindeutiger Vorteil bei einer dualen Berufsausbildung ist, dass man dort das wirkliche Leben kennenlernt.“ Für gute und sehr gute Leistungen und das Erreichen von mindestens 87 Prozent der möglichen Gesamtpunktzahl in der Gesellenprüfung wurden 22 Prüfungsbeste geehrt. Sie erhielten, wie anschließend alle erfolgreichen Prüfungsabsolventen bei der Ausgabe der Prüfungszeugnisse, auch ein kleines Präsent von dem Team der Aufstiegs-BAföG-Tour des Bundesbildungsministeriums, das im Rahmen der Freisprechungsfeier über Fördermöglichkeiten von Aufstiegsfortbildungen nach der Gesellenprüfung informierte.