Die CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking hatte ihren früheren Kabinettskollegen Prof. Andreas Pinkwart , zuständig für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie eingeladen. Zusammen mit dem Handwerkskammerpräsident Hans Hund und der Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung im Kreis Steinfurt, Birgit Neyer, diskutierte sie mit Gästen über den Wettbewerb der Regionen in Europa.

In der Wettringer Bürgerhalle überzeugte Pinkwart am Dienstagabend mit seinem Engagement für mehr Entwicklungsmöglichkeiten in den Kommunen durch den gerade neu veränderten Landesentwicklungsplan, mit seinem deutlichen Bekenntnis zum Ausbau der regenerativen Energien und seinem Ziel, dass Nordrhein-Westfalen bis 2050 klimaneutral sein soll.

Bereits 2030 soll NRW zum umweltfreundlichsten Bundesland werden, dazu sind mehr Forschung, mehr Wissenschaftler und Bildung erforderlich. Das Hochschulfreiheitsgesetz habe die Universitäten beflügelt, bei der Exzellenzoffensive sei NRW auf dem ersten Platz, besonders erfolgreich sei die Universität Münster gewesen. Pinkwart begrüßte die Entscheidung, das neue Batterieforschungszentrum in Münster zu bauen. Der Minister lobte die guten Rahmenbedingungen im Münsterland und besonders auch im Kreis Steinfurt.

Handwerkskammerpräsident Hans Hund betonte, dass gerade die kleinen mittelständischen Betriebe im Handwerk das Rückgrat des Arbeitsmarktes im Münsterland seien. Die Betriebe im Münsterland würden anpacken und gegenwärtig rund 9500 junge Menschen mit 90 Nationalitäten ausbilden. Innovation, Attraktivität und ein starkes Europa seien die zentralen Themen des Handwerks im Münsterland. Hund beklagte die überbordende Bürokratie, die oft nicht mehr nachvollziehbar sei und unnötige Kosten verursache.

Ausdrücklich lobte Hans Hund den Markenbildungsprozess im Münsterland: „Die Menschen leben hier gut und gerne und finden oft ortsnah interessante Arbeitsplätze.“

Abschließend referierte Birgit Neyer von der Wirtschaftsförderung des Kreises Steinfurt (WESt) in Vertretung des erkrankten Landrates Dr. Klaus Effing über die Aufgaben und Projekte in der Wirtschaftsförderung. Mit 3,9 Prozent habe Steinfurt die zweitniedrigste Arbeitslosenquote in NRW. „Allein 2018 konnten etwa 48 Hektar neue Gewerbeflächen vermarktet werden“, sagte Neyer und erläuterte die Arbeitsschwerpunkte „Digitalisierung“, „Fachkräftegewinnung“ und „Standortprofilierung