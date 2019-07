650 000 Euro fließen in den Kreis Steinfurt

Kreis Steinfurt -

Aus dem „Dorferneuerungsprogramm 2019“ fließen 650 000 Euro in den Kreis Steinfurt. Das hat das nordrhein-westfälische Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung am Montag in Düsseldorf bekannt gegeben.