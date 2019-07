„Ein Schluck kann nicht schaden.“ Frauen, die diesem Irrglauben verfallen und in ihrer Schwangerschaft auch nur geringe Mengen Alkohol konsumieren, gefährden die Gesundheit ihres Kindes schon im Mutterleib erheblich. Das hat Dr. Dorothee Veer den Teilnehmern der FASD-Fachtage im Steinfurter Kreishaus mit aller Deutlichkeit vermittelt und dem weit verbreiteten Denken, „ein Gläschen in Ehren könne niemand verwehren“, eine deutliche Absage erteilt. „Embryos ‚trinken‘ von Beginn an mit und können den Alkohol ganz schlecht abbauen. Schon geringste Mengen können die körperliche und geistige Entwicklung verzögern – oft mit bleibenden Schäden – und damit zur Fetalen Alkohol-Spektrum-Störung führen“, machte die Ärztin während der Veranstaltungen deutlich, die das Jugend- und Gesundheitsamt des Kreises organisiert hatten.

Da die ersten Wochen der Schwangerschaft unbemerkt verlaufen, riet Veer dazu, kein Risiko einzugehen: „Kein Schluck, kein Risiko. Und kein Alkohol bei Kinderwunsch!“ Dafür wollen die Behörden Frauen beziehungsweise werdende Mütter sensibilisieren und intensiver über die Fetale Alkoholspektrum-Störung (Fetal Alcohol Disorders, FASD) aufklären.

Dass FASD-Betroffene ganz viel Struktur benötigen und sie bereits durch kleine Veränderungen im Alltag verunsichert werden können, bestätigte Janine Wolke aus eigener Erfahrung: „Ein guter Tag ist für mich, wenn ich pünktlich aufstehe, meine Tasse Kaffee trinke und dann das Haus verlasse. Verschlafe ich, gerät alles durcheinander.“ Eine Betreuerin hilft der 23-Jährigen, die seit einiger Zeit in einer eigenen Wohnung lebt. Sie unterstützt Janine bei der Tagesplanung.

Hilfen bietet das Jugendamt des Kreises an. „Wir haben in der Vergangenheit eine Zunahme an Beratungen bezüglich betroffener Kinder und Familien wahrgenommen. „Sowohl diese Entwicklung als auch der Auftrag des Ausschusses für Gesundheit und Soziales, Aufklärungsarbeit zu leisten, seien Anlass gewesen, die FASD-Fachtage auszurichten, erklärt Miriam Bischof vom Jugendamt, die die Veranstaltung mit Anke Bösenberg organisiert hat.

Deutlich sei geworden: Eltern, Pflegeeltern und Betreuer benötigen Unterstützung, um FASD-Betroffenen langfristig helfen zu können. Bischof weiß um diese Herausforderung: „Wir müssen Systeme schaffen, die diesen Betroffenen gerecht werden. Pädagogen und Ärzte müssen so geschult sein. Hilfeplanung erfordert neue Sichtweisen.“ Bischof ist im Jugendamt zuständig für die „Frühe Hilfen“. Sie will in diesem Bereich die Arbeit intensivieren: „Die professionsübergreifenden Netzwerke müssen weiter ausgebaut werden, um präventive Ansätze erörtern zu können. Auch Betroffene sollen einbezogen werden.“

Einig waren sich die Teilnehmer, dass in der Jugendhilfe eine veränderte Strategie erforderlich ist, um Betroffenen gerecht zu werden und eine weitere Sensibilisierung für das Thema zu erreichen. Denn: FASD ist komplett vermeidbar.