Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Kreis Steinfurt wächst. Als zwölftes Mitglied ist die Ortswählergemeinschaft Metelen dem Zusammenschluss beigetreten. Der nun vollzogene Schritt erfolgt nach einem ausführlichen Diskussionsprozess, schreibt Christoph Boll . Der UWG-Kreisvorsitzende hat die Arbeit der Gemeinschaft in Metelen vorgestellt.

„Als die Kreis-UWG gegründet wurde und in den Kreistag einzog, haben wir diesen Prozess genau verfolgt“, wird Metelens UWG-Vorsitzender Christian Edler in dem UWG-Bericht zitiert. Die Arbeit der Kreistagsfraktion habe in der Vechtegemeinde überzeugt. Fraktionsvorsitzender Ansgar Stening ergänzt: „Mit der Kreis-UWG gibt es im Kreistag eine Kraft, die den unabhängigen Wählern auf dieser Ebene eine Stimme gibt. Denn Schul- und Jugendamt, Wirtschaftsförderung, Abfallentsorgung und ÖPNV sind Themenfelder, die auf Kreisebene entschieden werden und wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität in den Orten haben.“

„Wir sind froh, vor der Kommunalwahl im kommenden Jahr ein kompetentes neues Mitglied zu bekommen. Die UWG Metelen verfügt nicht nur über zwei Jahrzehnte kommunalpolitische Arbeit. Sie hat auch gezeigt, dass sie sehr bürger- und sachorientiert ist“, fügt Boll an. Der Neuzugang bedeute einen wichtigen Zugewinn an Kompetenz und Erfahrung. Boll schließt nicht aus, dass sich in absehbarer Zeit noch weitere Ortswählergemeinschaften der Kreis-UWG anschließen: „Wir führen entsprechende Gespräche.“