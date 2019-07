Die FDP im Kreistag hat einen Antrag gestellt, ein vom Kreis gemeinsam mit den Städten und Gemeinden gegliedertes Konzept zu entwickeln, in den Wäldern der Region neue Bäume zu pflanzen. Wie Hans-Jürgen Streich , Sprecher der Kreistagsgruppe mitteilt, reagieren die Liberalen damit auf die Klimaschutzresolution, die der Kreistag vor der Sommerpause verabschiedet hat (wir berichteten). Gleichzeitig greift die Partei die Ergebnisse der Schweizer Klimaschutzstudie auf, die durch die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich Anfang Juli veröffentlicht worden sind. Danach seien Aufforstungen die effektivsten Maßnahmen zum Klimaschutz. Hier könne und solle der Kreis eine Pionierrolle einnehmen: „Jeder Hektar zählt, denn weltweit schreitet die Zerstörung der Wälder voran.“

Das Projekt soll, so schlägt die FDP vor, durch den Verein „energieland2050“ begleitet und in seiner Effektivität bewertet werden. Darüber hinaus sollen auch alle Straßenbaumaßnahmen des Kreises darauf überprüft werden, ob Alleen angelegt und ausgebaut werden können. Die Finanzierung soll durch die bestehenden CO-Kompensationsfonds gesichert werden, alle Maßnahmen seien so zu planen, dass gegebenenfalls neu entstehende Fördermöglichkeiten umgehend in Anspruch genommen werden können. Nach Willen der FDP soll im Kreisumweltausschuss über den Fortschritt der eingeleiteten Maßnahmen berichtet werden.