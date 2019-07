1854 Menschen (1153 Frauen und 701 Männer) haben im vergangenen Jahr Hilfe in einer der sechs Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EFL) des Bistums Münster im Kreis Steinfurt gefunden, wenn es darum ging, eine schwierige persönliche Lebenssituation zu bewältigen. Damit ist die Nachfrage ähnlich hoch wie in den zurückliegenden Jahren, ziehen die Beratungsstellen in ihrem gemeinsamen Jahresbericht eine Bilanz. Die EFL haben insgesamt 5045 Gesprächskontakte verzeichnet, davon 1444 Paargespräche, in denen beide Partner gemeinsam ihre Situation reflektierten und sich um eine Lösung bemühten.

„Unsere Statistik zeigt, dass die Resonanz in der Bevölkerung weiterhin sehr gut ist“, bilanziert Ursula Frank-Lösing , Leiterin der Beratungsstelle in Greven und Emsdetten, stellvertretend auch für ihre Kolleginnen aus Ibbenbüren, Lengerich, Rheine und Steinfurt. Der Bericht mache aber ebenso deutlich, dass die Gestaltung des eigenen Lebens, die Herausforderungen an Ehe und Partnerschaft sowie die Familienlebensformen anspruchsvoller geworden seien: „In der Arbeit mit den Menschen gewinnen wir immer öfter die Erkenntnis, dass die zunehmende Beschleunigung, der Druck am Arbeitsplatz, die Vielfältigkeit der Freizeitangebote und nicht zuletzt der eigene Perfektionsanspruch erheblichen Stress auslösen“, fasst Christel Kaul-Richters zusammen: „Gelegenheit für Muße, Genuss, Gemeinsamkeit oder einfach ,absichtslose Zeit’ ist Mangelware.“ Und in dieser Situation, wissen die Leiterinnen, verlieren sich Paare oft aus dem Blick.

In den Beratungsgesprächen versuchen die Expertinnen, den Paaren Raum und Zeit zu schaffen für Wünsche, Bedürfnisse, Hoffnungen. Die Ratsuchenden bekommen Gelegenheit, Enttäuschungen zu verarbeiten, Pläne und Ziele zu schmieden, die sie sowohl als Paare als auch als Einzelpersonen haben.

Als Ergänzung zu den Paar- und Einzelgesprächen bieten die EFL-Beratungsstellen Kommunikations-Kompetenz-Kurse. „In diesem Rahmen erproben Paare gemeinsam unter fachlicher Anleitung neue, lösungsorientierte Gesprächsstrategien“, erläutert Dorothee Valk aus der Beratungsstelle in Rheine.

Weitergeführt wurden 2018 die Kooperationen mit den Familienzentren vor Ort. Es sei immer hilfreich, wenn Kontakte durch das Team der Familienzentren vermittelt würden. Die Gespräche könnten dann wahlweise in den Einrichtungen mit gleichzeitiger Kinderbetreuung oder in einer der Beratungsstellen stattfinden.

Paare mit jüngeren Kindern in Krisensituationen frühzeitig zu erreichen, das sei ein wichtiges Anliegen. Gerade Familien seien heute vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Das spiegele sich in den aktuellen Zahlen des Jahresberichts wider: In den Beratungen seien im Kreis Steinfurt 2018 indirekt 1291 Kinder unter 18 Jahren und 198 Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren betroffen gewesen.