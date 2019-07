Die Jugendämter im Kreis Steinfurt haben zusätzlich rund 13,1 Millionen Euro aus dem Kita-Rettungspaket für 2017/2018 und 10,6 Millionen Euro aus dem Übergangsgesetz für 2019/2020 erhalten. Diese Zahlen zur Kita-Finanzierung hat das NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration jetzt veröffentlicht. Aus dem Material geht auch hervor, dass das Kreisjugendamt von den genannten Summen 7,4 beziehungsweise 6,1 Millionen Euro erhalten. Die weiteren Mittel verteilen sich auf die Städte mit eigenen Jugendämtern in Emsdetten (934 000 bzw. 752 000 € ), Greven (1,4 Mio. bzw. 1,1 Mio. € ), Ibbenbüren (1,3 Mio. bzw. 1,1 Mio. € ).

„Mit den zusätzlichen Mitteln für die Träger sichern wir die Qualität in den Kitas“, erklärt dazu Christina Schulze Föcking, CDU-Landtagsabgeordnete aus Steinfurt. Ihre Fraktionskollegin Andrea Stullich aus Rheine ergänzt: „Die Erzieherinnen und Erzieher sind der wichtigste Faktor für gute Betreuung und frühkindliche Bildung. Mit dem Geld schaffen wir die Grundlage dafür, dass die qualifizierten Beschäftigten ihre Arbeit für die Kinder und Familien verlässlich fortsetzen können.“ Sowohl das Kita-Rettungsgesetz als auch das Übergangsgesetz würden helfen, die Rahmenbedingungen für qualitativ gute frühkindliche Bildung und Betreuung in den Einrichtungen bis zur Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) finanziell abzusichern. Beiden sei es ein wichtiges Anliegen, „dass die Kleinsten bei uns Kreis Steinfurt gut versorgt sind.“

Ähnlich äußert sich auch der FDP-Landtagsabgeordnete Alexander Brockmeier aus Rheine. Er ist überzeugt, dass die umfassende Reform der Düsseldorfer Koalitionäre zu einer deutlichen Verbesserung der Situation in den teilweise an ihren Belastungsgrenzen arbeitenden Einrichtungen führen wird: „Die finanzielle Ausstattung wird sich durch eine Dynamisierung und Orientierung an den tatsächlichen Personal- und Sachkosten jährlich automatisch in den Kitas erhöhen.“