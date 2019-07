Kaufen ist günstiger als mieten

Im Kreis Steinfurt ist es auf lange Sicht günstiger, eine Immobilie zu kaufen anstatt zu mieten. Vergleicht man die Kosten, schneiden Käufer sogar deutlich besser ab. Laut einer aktuellen Studie der Sparda-Banken ist es im Kreis Steinfurt 36 Prozent günstiger, eine Immobilie zu kaufen als sie zu mieten. Damit liegt die Region leicht über dem NRW-Durchschnitt. Dort beträgt der Kostenvorteil von Käufern im Vergleich zu Mietern 35 Prozent. Die Zahlen stammen aus der bundesweiten Analyse „Wohnen in Deutschland 2019“, die der Verband der Sparda-Banken in Zusammenarbeit mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) und dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) herausgegeben hat. „Die Sparda-Bank West will damit allen, die vom eigenen Zuhause träumen, Orientierungshilfe und vor allem Vergleichsmöglichkeiten bieten“, sagt Marcus Bögge , Filialleiter der Sparda-Bank in Ibbenbüren.

Die Studie gibt einen umfassenden Überblick: Insbesondere in Metropolen und an einigen Hochschulstandorten ist es nach wie vor schwierig, eine geeignete Immobilie zu annehmbaren Preisen zu finden. So stiegen in Münster die Immobilienpreise von 2005 bis 2018 um 81 Prozent. Auch im Kreis Steinfurt haben die Immobilienpreise deutlich zugelegt. Mit einer 38-prozentigen Steigerung bei Wohnimmobilien in diesem Zeitraum liegt der Kreis deutlich über dem Vergleichswert für das Bundesland: In NRW sind die Preise im Schnitt um 31 Prozent gestiegen. Bundesweit ging es um 54 Prozent nach oben. Unter den insgesamt 401 bewerteten Städten und Landkreisen nimmt Kreis Steinfurt bei der Preisdynamik Rang 184 ein.

Blickt man auf die konkreten mit einem Immobilienkauf verbundenen Kosten, liegt der Kreis Steinfurt noch relativ günstig. Im Schnitt sind 3,9 Jahresnettogehälter nötig, um sich diesen Traum zu erfüllen. Das ist deutlich weniger als im gesamten Land NRW, wo im Schnitt 4,9 Jahresnettogehälter aufgewendet werden müssen.

Vergleichsweise günstig ist im Kreis Steinfurt auch der Quadratmeterpreis von 1873 Euro für Wohneigentum. Im Bund müssen durchschnittlich 2379 Euro aufgewendet werden.

Auch bei der Kaltmiete liegt der Kreis Steinfurt mit 6,22 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter unter dem NRW-Schnitt von 6,92 Euro. In Münster sind gar 9,17 Euro Kaltmiete für den Quadratmeter fällig.

Käufern in spe stellt sich allerdings stets eine zentrale Frage: Was kann ich mir wirklich leisten? Auch hier gibt die Sparda-Studie Antworten. Bundesweit gelten Immobilien für 264 000 Euro als erschwinglich. In Kreis Steinfurt bekommen Immobilienkäufer dafür 141 Quadratmeter Wohnfläche und damit deutlich mehr als im Durchschnitt in NRW (129 Quadratmeter).

„Nach wie vor gilt, dass man als Interessent auch Orte im Umland ins Auge fassen sollte. Dort sind erschwingliche Immobilien einfach größer“, gibt Marcus Bögge zu bedenken. Zudem hat er einen weiteren wichtigen Tipp: „Auch wenn laut unserer Studie vier von zehn Deutschen bereit wären, sich für eine eigene Immobilie stark einzuschränken, muss die finanzielle Belastung von Anfang an bedacht werden.“

Allerdings zeigen die Zahlen der Sparda-Studie 2019 besonders für den Westen Deutschlands, dass generell wenig neuer privater Wohnraum entsteht. Dabei steht der Kreis Steinfurt in diesem Ranking recht gut da. Mit 9,9 Baugenehmigungen und 12,1 Wohnungsneubauten je 1000 Bestandswohnungen liegt er klar besser als der schwache NRW-Durchschnitt (6,2 und 5,3) und auch besser als der Bundesdurchschnitt (7,6 und 6,7). „Allerdings muss alles dafür getan werden, dass vor allem erschwingliche Wohnungen gebaut werden“, fügt Marcus Bögge an. Denn der Kreis Steinfurt weist auch einen positiven Wanderungssaldo auf. Immerhin ziehen je 1000 Einwohner drei Personen mehr in den Landkreis als Menschen wegziehen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, müsse die Bautätigkeit zunehmen. Die Rahmenbedingungen seien infolge der guten Beschäftigungslage günstig: Marcu Bögge abschließend: „Da muss einfach mehr gehen in Sachen Wohnungsneubau. Richtig Gas geben ist angesagt.“