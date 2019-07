Der Vorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen, Sebastian Hartmann (MdB), nutzt die parlamentarische Sommerpause, um durch das ganze Land zu touren. Station macht er dabei auch in der Kreisstadt Steinfurt. Die Sozialdemokraten im Kreis Steinfurt laden alle Bürger ein, Hartmann am Freitag (2. August) um 19 Uhr im Ludwigshaus in Steinfurt-Burgsteinfurt, Schüttenwall 14, während eines sogenannten Town-Hall-Gesprächs zu begegnen. Es handelt sich dabei um ein dialogorientiertes Format, bei dem die Anwesenden eigene Anregungen und Vorschläge einbringen können. Unter dem Titel „Das bessere Morgen“ soll diskutiert werden, wie ein handlungsfähiger Staat der Zukunft organisiert sein muss, um Herausforderungen wie Mobilität, Klimaschutz, bezahlbare Wohnungen und Daseinsvorsorge sicherzustellen. Einlass ist ab 18.30 Uhr.