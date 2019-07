„Starkes Signal – mit Luft nach oben“

„Der von uns immer wieder geforderten Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung kommt dieser Pakt ein Stück entgegen“, so Tischner . „Denn nur mit umfassenden Investitionen in unsere Bildungszentren in Beckum und Rheine können wir die Ausbildung im Handwerk attraktiv und zukunftssicher gestalten.“

Der KH-Hauptgeschäftsführer sieht in dem jetzt geschlossenen Modernisierungspakt – letztendlich, so Tischner, auch wegen eines Investitionsstaus in NRW in Höhe von geschätzten 260 Millionen Euro – aber nur einen ersten Schritt in die richtige Richtung. „Da ist noch Luft nach oben“, meint er und verweist hierbei auch auf die Relation der Förderung für die 120 überbetrieblichen Bildungsstätten in NRW, die neben den acht Millionen Euro vom Land auch vom Bund mit 18 Millionen gefördert werden. „Das sind auf jede Einrichtung verteilt rund 220 000 Euro jährliche Förderung.“ Allein die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster habe nach dem Förderatlas der Deutschen Forschungsgemeinschaft in der Zeit von 2014 bis 2016 Fördermittel für Forschung und Innovation von 86,3 Millionen Euro erhalten.

Tischner will nach eigener Aussage „keine Äpfel mit Birnen vergleichen“. Es gehe ihm vielmehr um die Wahrnehmung. Er möchte Politik und Öffentlichkeit dafür sensibilisieren, dass im Bereich der beruflichen Bildung die Wirtschaft selbst ihren Beitrag leistet und nicht alles steuerfinanziert ist. „Wenn jetzt vereinbart wurde, dass in den nächsten zehn Jahren jährlich 40 Millionen für die Modernisierung der Bildungszentren in NRW eingesetzt werden, bedeutet dies auch, dass die Träger dieser Einrichtungen wie zum Beispiel die Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, selbst jährlich 14 Millionen Euro aufbringen werden müssen, de letztendlich von den Betrieben kommen.“

Im Hinblick auf die Zukunftsaufgaben wie Fachkräftegewinnung und -sicherung für die Unternehmen und die Versorgung der Menschen in der Region freut sich Tischner aber über die Initiative: „Als Hauptgeschäftsführer einer Handwerksorganisation kämpfe ich natürlich immer um mehr Anerkennung für die Ausbildungsleistung der kleinen und mittleren Unternehmen im Handwerk und darf mich nicht so schnell zufrieden geben, aber der jetzt geschlossene Modernisierungspakt ist ein starkes Signal vom Land NRW an die Wirtschaft und deren Engagement für die Berufsausbildung.“