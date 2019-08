Deutsch-türkische Reise zum Mars

Zweisprachig aufwachsende Schüler der Klassen 1 bis 10 im Kreis Steinfurt haben die Möglichkeit, in ihren Grund- und weiterführenden Schulen einen Herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) zu besuchen. Er wird in den Sprachen Arabisch, Albanisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch und Russisch angeboten. Eine erfolgreiche Sache, davon ist das Kommunale Integrationszentrum (KI) des Kreises überzeugt und fügt ein Beispiel eines von ihm initiierten und koordinierten Projekts an der Grundschule Intrup in Lengerich an: Dort haben die Mädchen und Jungen der vierten Klasse mit ihrer Lehrerin Hadice Nagis ein ganz besonderes Buchprojekt verfolgt. Sie haben auf Deutsch und Türkisch ihre zweisprachige Geschichte von der „Reise zum Mars“ aufgeschrieben, fantastische Bilder dazu gemalt und Text und Illustrationen schließlich kurz vor Ferienbeginn als Lesebuch der ganzen Schulgemeinde präsentiert. „Erst dachten wir, eine eigene Geschichte zu schreiben, wird richtig anstrengend. Aber dann haben wir gemerkt, dass das riesigen Spaß macht“, erzählt die Schülerin Elanaz.

„Die Kinder sind richtig aufgeblüht. Sie haben in Gruppen zusammengearbeitet, Jungen mit Mädchen, haben sich gegenseitig geholfen und waren mit großem Eifer bei der Sache“, schildert Schulleiter Roland Hennig seine Eindrücke und zollte den jungen Autoren großen Respekt bei der Buchpremiere.

Die Kinder hatten das Planetensystem parallel im Sachkundeunterricht und im HSU behandelt – dadurch kannten sie sich schon gut mit Mars, Jupiter und Co. aus. Einen Ansporn, sich besonders ins Zeug zu legen, nannte Duygu: „Ich freue mich darauf, die Geschichte zu Hause meinen Eltern und Geschwistern auf Deutsch und auf Türkisch vorzulesen. Sie sind richtig stolz darauf, dass ich in beiden Sprachen schon so tolle Geschichten schreiben kann.“

Christina Metahri vom KI unterstreicht, wie wichtig und bedeutend es ist, die Bilingualität der Schüler auf vielfältige Weise zu fördern und wertzuschätzen. Mehrsprachigkeit sei, so Metahri, wie ein Schatz.

Weitere mehrsprachige Buchprojekte, so schreibt das Integrationszentrum in seinem Bericht, sind kreisweit geplant.