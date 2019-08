„Vor dem Hintergrund, dass kürzlich die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflegeausbildungsgänge zur generalistischen Pflegeausbildung zusammengelegt wurden, darf der Kreis Steinfurt diese Entwicklung nicht verschlafen. Wir sollten schnell handeln, damit die entsprechenden Ausbildungsplätze nicht woanders hinwandern“, erklärt SPD-Kreistagsabgeordnete Gisela Lang in einer Pressemitteilung der SPD .

Bisher bilden die Pflegeeinrichtungen nach eigenem Bedarf aus. Da dieser absehbar einrichtungsübergreifend steigen werde, will die SPD schon jetzt die Weichen mit dem Ziel stellen, mehr Personalkapazitäten in diesem Bereich zu schaffen. Die Sozialdemokraten orientieren sich dabei am Landkreis Osnabrück. Dort werde zurzeit die Einrichtung einer vollzeitschulischen und für die Azubis kostenfreien Pflegeausbildung forciert. Die Verwaltung soll nun klären, ob dieser Weg auch im Kreis Steinfurt möglich ist.

„Gute Pflege ist in unserer alternden Gesellschaft eines der wichtigsten Zukunftsthemen. Wir wollen vorausschauend handeln, um die Pflege im Kreis Steinfurt besser zu machen. Daher müssen wir die verstärkte Ausbildung von Pflegefachkräften hier vor Ort organisieren“, begründen die Sozialdemokraten ihre Initiative.